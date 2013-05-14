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Argıncık’ta Kentsel Dönüşüme ‘Şerefiye’ Engeli

Kayseri’nin birçok mahallesinde gecekonduların yerine modern yapıların yapımının tamamlanması rağmen, Argıncık bölgesinde belediyelerin talep ettiği yüksek ‘şerefiye’ payı yüzünden bu bölgede kentsel dönüşüm oldukça yavaş ilerliyor.

Argıncık’ta Kentsel Dönüşüme ‘Şerefiye’ Engeli
Barboros, Beşparmak, Esentepe, Keykubat, Gültepe ve Yıldırım Beyazıt gibi mahallelerde planlı şehirleşmenin güzel örnekleri ortaya konurken, ne yazık ki gecekondu yapılaşmasının şehrimizdeki son örneği Argıncık’ta arsa sahipleri ve müteahitlerden talep edilen yüksek ‘şerefiye’ bedeli bu bölgenin hâlâ geri kalmasının en önemli nedeni olarak görülüyor.
Neredeyse tüm geçişin tek bir cadde üzerinden yapılmasının getirdiği trafik problemiyle her gün iç içe olan Argıncık bölgesinde yaşayan 100 bin civarındaki nüfus, bu kentsel dönüşüm çerçevesinde geniş ve modernize cadde ve sokaklarla beraber, düzenli yapılaşmaya geçeceği günleri umutla bekliyor.
Belediyenin talep ettiği imar ‘şerefiye’ payı yüzünden, bir gecekondu sahibine bir apartman dairesi verdikleri durumda işin içinden çıkmanın mümkün olmadığını ifade eden İnşaat Müteahhitleri, ‘hem arsanın üçte birini Belediyeye terk edip hem de en az bir daire parası kadar tutarı Belediye’ye ‘şerefiye’ olarak verdiklerinde işin içinden çıkmalarının mümkün olmadığını’ belirtiyorlar.
Gecekondu sahipleri ise arsalarına bir çok İnşaat Müteahhidi’nin daire karşılığı talip olduğunu ve ne yazık ki Belediye ile görüşüp istenen yüksek meblağlı ‘şerefiye’ payı yüzünden vazgeçmek durumunda kaldıklarını belirtiyorlar.
Metropol şehrin önemli bir nüfusunu barındıran, kent merkezine beş kilometre mesafedeki bir semtte nüfusun önemli bir bölümü hâlâ gecekondularında yaşamak durumunda kalıyorlar.
Argıncık’taki Toptancılar Sitesi’nin anlamını yitirerek Mimarsinan OSB’ye, Hal Kompleksi’nin Horsana Çayırı’na taşınma sürecinin devam ettiği Argıncık’ta, küçük sanayici ve esnaf için düşünülen 40 yıllık miadını dolduran imalatçı sitelerinin de bu kentsel dönüşüm çerçevesinde modernize edilmesi gerekiyor.

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Vatandaş Nori 5 yıl önce

Şerefiye olarak anılan ve tamamen hukuksal ayrımcılık olarak kullanılan bu dayatmacılığı şiddetle kınıyorum....Ne demek şerefiye payı...Haksızlığın adını böyle bir kelamın içeriğine saklamakla dayatmacılığı kılıflandırmış oluyorlar...Allah bunların hesabını soracak...Vatandaş bir hizmete katılacaksa bedeli belli olmalıdır...Ne demek verilecek hizmette pazarlık...Oturun vatandaş olarak bak senin toprağın var benim hizmetimi istiyorsan yarısı benim edası ne kadar vicdani..ne kadar adildir...!!
Gerçekten aklın ve vicdanın bir gün adaletin hizmetinde olabileceğini hiç ummuyorum.Çünkü kalkınmak sadece adaletle olmaz...Adaletin icraatı şart

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kemal kara 4 yıl önce

halıcılar sitesi diye bilinen işyerlerini belediye görmüyormu. belediye nin unuttuğu sanayi ayıptır şehirin göbeğindeki iş yerleri unutulurmu.ayıptır ayıp bu ne biçim belediyecilik

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AKİL BELEDİYE 5 yıl önce

KRAL ÇIPLAK MI?
DEDİLER.....
BENMİ YANLIŞ DUYDUM!

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dado 5 yıl önce

Haklısın AKİL BELEDİYE ; ŞEREFİYEDE TUTURAMAZ SA 18 İ İŞLETİR...O KADARRRRRRRRRRRRRR......KULAK BURUN BOGAZ GÜZZEL HİZMET SUNUYORMUŞŞŞŞŞ...TAVSİYE EDİYORUM...Kral duymasın seni...:))))

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muammer akkoca 3 yıl önce

Argincik insanını ikinci vatandaş muammelesi yapılıyor neden burda sı moderm birşehir olmuyor belediye neden ilgilenmiyor hickimse yatırım yapmıyor argıncık neden gültebe olmuyor merak ediyorum

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BEKLETİLEN DERVİŞ 2 yıl önce

Esentepe mahallesi girne şehitler caddesi üzeri meram sokak çevresi arsalar 0.9 kaks ile ve yüksek şerefiyle bedelleri yüzünden adil olmayan iş göremez alanlar olarak imar siyasetine maruz bırakılmıştır.Yıllardır yolun üst kısmı düşük imar sebebiyle adeta yapı yaptırılmayıp bekletilmektedir. Bu bölgede yeni imar analizi yapılmasını şehrin göbeğinde kalan bu bölgede haksızlığı biran önce giderilmesini istiyoruz..

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