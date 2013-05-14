Argıncık’ta Kentsel Dönüşüme ‘Şerefiye’ Engeli

Barboros, Beşparmak, Esentepe, Keykubat, Gültepe ve Yıldırım Beyazıt gibi mahallelerde planlı şehirleşmenin güzel örnekleri ortaya konurken, ne yazık ki gecekondu yapılaşmasının şehrimizdeki son örneği Argıncık’ta arsa sahipleri ve müteahitlerden talep edilen yüksek ‘şerefiye’ bedeli bu bölgenin hâlâ geri kalmasının en önemli nedeni olarak görülüyor.

Neredeyse tüm geçişin tek bir cadde üzerinden yapılmasının getirdiği trafik problemiyle her gün iç içe olan Argıncık bölgesinde yaşayan 100 bin civarındaki nüfus, bu kentsel dönüşüm çerçevesinde geniş ve modernize cadde ve sokaklarla beraber, düzenli yapılaşmaya geçeceği günleri umutla bekliyor.

Belediyenin talep ettiği imar ‘şerefiye’ payı yüzünden, bir gecekondu sahibine bir apartman dairesi verdikleri durumda işin içinden çıkmanın mümkün olmadığını ifade eden İnşaat Müteahhitleri, ‘hem arsanın üçte birini Belediyeye terk edip hem de en az bir daire parası kadar tutarı Belediye’ye ‘şerefiye’ olarak verdiklerinde işin içinden çıkmalarının mümkün olmadığını’ belirtiyorlar.

Gecekondu sahipleri ise arsalarına bir çok İnşaat Müteahhidi’nin daire karşılığı talip olduğunu ve ne yazık ki Belediye ile görüşüp istenen yüksek meblağlı ‘şerefiye’ payı yüzünden vazgeçmek durumunda kaldıklarını belirtiyorlar.

Metropol şehrin önemli bir nüfusunu barındıran, kent merkezine beş kilometre mesafedeki bir semtte nüfusun önemli bir bölümü hâlâ gecekondularında yaşamak durumunda kalıyorlar.

Argıncık’taki Toptancılar Sitesi’nin anlamını yitirerek Mimarsinan OSB’ye, Hal Kompleksi’nin Horsana Çayırı’na taşınma sürecinin devam ettiği Argıncık’ta, küçük sanayici ve esnaf için düşünülen 40 yıllık miadını dolduran imalatçı sitelerinin de bu kentsel dönüşüm çerçevesinde modernize edilmesi gerekiyor.



