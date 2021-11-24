ARIK SEYRANİ' NİN İSMİNİN KALDIRILMASINI TBMM’YE TAŞIDI

Seyrani Ziraat Fakültesi’nin isminden Halk Ozanı Seyrani’nin isminin çıkartılmasına tepki gösteren CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, TBMM’de yaptığı konuşmada, “Seyrani, şiirlerinde ikiyüzlülüğü, rüşveti, haksızlığı, dini kötüye kullananları eleştiren bir halk ozanıdır. Develili hemşehrilerim adına soruyorum: Seyrani isminden kim, neden rahatsız oldu? Bu değişikliği kim talep etti?” diye konuştu.

Kayseri’nin Develi ilçesinde 2005 yılında kurulan ve 2008 yılında öğrenci alımına başlayan Seyrani Ziraat Fakültesi'nin adının Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilerek, Seyrani isminin çıkartılmasını tepki gösteren CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, konuyu TBMM’ye taşıdı. Arık, konuşmasında şu görüşleri dile getirdi: “Develi ilçemizde bulunan Seyrani Ziraat Fakültesinin adı, Seyrani çıkarılarak "Ziraat Fakültesi" olarak değiştirildi. Seyrani, şiirlerinde ikiyüzlülüğü, rüşveti, haksızlığı, dini kötüye kullananları eleştiren bir halk ozanıdır. Develili hemşehrilerim adına soruyorum: Seyrani isminden kim, neden rahatsız oldu? Bu değişikliği kim talep etti? AKP Belediye Başkanı da "Bu uygulama ilçemize ve hemşehrilerimize bir vefasızlıktır, rencide olduk." diyor. Sayın Başkan, merak etme; geliyor gelmekte olan…”

