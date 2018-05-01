Arınç’tan Gül’e serzeniş: ‘Ağabey ne diyorsun’ demesini beklerdim

Gül’ün cumhurbaşkanlığı adayı olması ve 24 Haziran seçimlerinde AKP’nin bazı kurucu isimleri ile birlikte Saadet Partisi’ne katılacağı konuşulurken geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç’la bir görüşme yapmıştı. Arınç görüşmeden sonra partisine bağlılık mesajları vermişti.

‘Kanaatimi söyledim, Erdoğan mutlu oldu’

Vatan gazetesi yazarı Murat Çelik bugünkü yazısında Arınç’la yaptığı telefon söyleşisini aktardı.

Erdoğan’ın kendisine cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif ettiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirten Arınç “Hayır, hayır… Böyle bir şey benden de gitmedi, ondan da gelmedi. Biz tamamen son gelişmeler ve Abdullah beyin adaylığı konusunu görüştük. O noktada da kanaatlerimi çok açık ifade ettim. Kendisi de bundan mutlu oldu” diye konuştu.

‘Görüşmememize üzüldüm’

Erdoğan’ın kendisinden Gül’le görüşmesi yolunda bir talebi olmadığını belirten Arınç’ın “Peki bu süreçte Gül’le temasınız oldu mu?” sorusuna verdiği yanıtı ise şöyle: “Beklentinin aksine hiçbir görüşme olmadı. Ben buna da ayrıca üzüldüm. Beni davet edip, ‘Konuyu istişare edelim’ dese yine bunları söyleyecektim belki ama istişare etmiş olacaktık.”

‘O yüzden, cumhurbaşkanımız davet edince…’

Çelik’in “Bu yönde bir bekletiniz vardı yani…” demesi üzerine Arınç şöyle devam etti: “Yani tabii… Yıllarca her konuda istişare ettiğiniz bir insan… Ben şöyle tahmin ettim; dedim ki herhalde (adaylığa) ‘Hayır diyecek, beni yormak istemiyor.’ Ama sonra iş ilerledi, başkalarıyla da görüştüğünü bir şekilde duydum. Bu sefer de, herhalde ‘Evet diyecek de (aday olacak) ondan sonra bana bir nevi sürpriz yapacak’ diye düşündüm. Bu ihtimallerin ikisi de doğru değil, ikisi de hoş değil. Aramızda bu kadar hukuk varken, böyle önemli bir konuda ‘Ağabey ne diyorsun’ demesini şahsen beklerdim. Olmadı… Takdir onun tabii ama ben bu kanaatimi (aday olmaması yönündeki görüşünü) çok eskiden beri taşıyorum. O yüzden, cumhurbaşkanımız davet edince, rahatlıkla kendi kanaatlerimi ifade ettim. Kucaklaştık, çıktım.” (DİKEN.COM.TR)