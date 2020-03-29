Arızalanan sıfır araç yenisiyle mi değişecek? Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren karar Yargıtay Hukuk Genel Kurulundan geldi. Emsal kararla sık sık arızalanan ve kısa sürede birçok parçası değişen sıfır araçlar yenisiyle değiştirilecek. Sıfır kilometre aracın birçok parçasının değişmesi ve motorunun yeniden sökülüp takılmasının gizli ayıp niteliğinde olduğunu hüküm altına alan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bu tür durumlarda bayinin aracı yenilemesinden sorumlu olduğuna dikkat çekti.

29 Mart 2020 Pazar 15:28