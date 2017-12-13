Asgari ücret 2018 son durum

ikinci toplantı yapılacak Asgari ücret 2018 ne kadar olacak asgari ücret 2018 zamlı maaşlar. Asgari ücret ile ilgili ikinci toplantı 15 Aralık tarihinde yapılacak. Peki asgari ücret 2018'de ne kadar olacak 2 bin TL'yi bulabilecek mi?

13 Aralık 2017 Çarşamba 11:38