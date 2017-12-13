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Asgari ücret 2018 son durum

ikinci toplantı yapılacak Asgari ücret 2018 ne kadar olacak asgari ücret 2018 zamlı maaşlar. Asgari ücret ile ilgili ikinci toplantı 15 Aralık tarihinde yapılacak. Peki asgari ücret 2018'de ne kadar olacak 2 bin TL'yi bulabilecek mi?

Asgari ücret 2018 son durum
Milyonlarca çalışanın merak ettiği asgari ücrette 2018'de sona gelindi. Asgari ücret ne kadar olacağı merakla beklenirken 15 Aralık'ta ikinci toplantı yapılacak. Gelin hep birlikte asgari ücret 2018'e bakalım.
Asgari ücretin ne kadar olacağını belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk olarak 1 Aralık tarihinde toplandı. Herkes asgari ücretin ne kadar olacağını merakla beklerken Jülide Sarıeroğlu iki tarafı da mutlu edecek bir karar verileceğini söylemişti. Asgari ücretin henüz ne kadar olduğu belli olmadı fakat DİSK ve CHP'den açıklama geldi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU: 2 BİN TL OLSUN Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada asgari ücretin kesintisin 2 bin TL olması gerektiğini söyledi. Asgari ücretlinin sevindiği bu haber karşısında ise ne yapacağı mera konusu oldu.

DİSK BİRAZ DAHA ARTTIRDI: DİSK geçen yıl yani 2017 yılında asgari ücretin 2 bin TL olmasını istemişti. DİSK bu yıl yaptığı açıklamada ise asgari ücretin 2018 yılında 2 bin 300 TL olması gerektiğini dile getirdi. 

15 ARALIK'TA TOPLANTI VAR : İşçi sendikası, işveren sendikası ve Çalışma Bakanlığı 15 Aralık'ta ikinci toplantıyı yapacak. Bakalım asgari ücret 2018'de ne kadar olacak! (İnternethaber.com)
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