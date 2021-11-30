ASGARİ ÜCRET ENFLASYON ÜZERİNDE OLMALI

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, 2021 yılının son ayına girerken tekrar meydana çıkan olumsuz fiyat hareketleri ile karşı karşıya kalsalar da, umutlarını kaybetmeden çalışmaya ve üretmeye devam ettiklerini söyledi. Her şeye rağmen umutlu olduklarını dile getiren Özkaya, “Büyüme rakamlarının neredeyse çift haneli rakamlara yaklaşması, ihracattaki yıllık hedeflerin aşılması, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 95'lere yükselmesi, cari açığın hemen hemen başabaş noktasına yaklaşması bizleri umutlandırmaktadır. Son dönemde faizlerin düşüşü de yatırımı ve üretimi desteklemelidir” dedi.



Diğere taraftan pandeminin de etkisi ile birlikte yurt içerisinde yaşanan dövizdeki dalgalanmaların sanayi üretimini tekrar olumsuz olarak etkilemeye başladığını ifade eden Özkaya, tedarik zincirindeki fiyat belirsizlikleri ve hammadde temininin de üreticileri olumsuz etkilediğini söyledi. Maliyet hesabı ve ürün teslim sürelerinde ki belirsizliklerin had safhaya ulaştığını kaydeden Özkaya, bu ve buna benzer durumların önlerini görmeme, fiyat verememe ya da üretim planlaması yapamama gibi sorunları beraberinde getirdiğini belirterek, tüm bu olumsuzlukları bertaraf etmek için hep birlikte canla başla çalışmaları gerektiğini söyledi.



Asgari ücret konusunda çalışanları tatmin edecek bir ücret üzerinde anlaşmaya varılması gerektiğine vurgu yapan Özkaya, “Ancak beraberinde iş yerlerimizin de devamlılığını, mevcudiyetini korumamız en önemli hususlardan biri olmalıdır. Özellikle istihdam yükü toplam üretim maliyetleri içerisinde belli bir ağırlığı geçen firmalarımızın durumu daha dikkatli incelenmelidir. Özellikle asgari ücrete ödenen vergi desteği artırılmalı, asgari ücret üzerinden alınan vergiler mümkünse kaldırılmalıdır. Ayrıca enerji maliyetlerinde ki kademeli kullanım fiyatlandırmasına son verilmeli net ve anlaşılabilir olmalıdır. Faaliyetlerine normal devam eden işletmelerin ya da kapasitesini artıran işletmelerimizin çok enerji kullanıyor diye cezalandırılmadığı bir formülün tekrar oluşması elzemdir. Aksi takdirde uluslararası pazarlarda ciddi miktarlarda pazar kayıpları ile karşılaşmamız kaçınılmazdır” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, meclis toplantısına katılımlarından dolayı Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’a teşekkür ederek konuşmasına başladı.

Seramik Sağlık Gereçleri kategorisinde en fazla ihracat gerçekleştiren 5. firma ödülüne layık görülen Turkuaz Seramik’i kutlayan Başkan Büyüksimitci, firma yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.



Covid riskinin hala devam ettiğine dikkat çeken Büyüksimitci, ölüm ve vaka sayılarının yüksek olduğunu, salgının henüz hızını kesmediğini ve birçok ülkede kısıtlamaların yeniden konuşulmaya başlandığını hatırlatarak, temkinli olunmasında fayda olduğunu söyledi.

