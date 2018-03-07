Asgari ücretliler ücretsiz yararlansın

Ömer Fethi Gürer, Kanun Teklifi'ne asgari ücretin temel harcama kalemlerine yapılan sürekli zamlar karşısında erimesini gerekçe gösterdi.







CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 20 yıl önceki asgari ücret ile günümüzdeki asgari ücret arasındaki alım gücü farkını rakamlarla ortaya koyduğu Kanun Teklifinde, 1997 yılında 57 aylık maaşıyla 100 metrekare ev alabilen asgari ücretlinin bugün 211 aylık maaşla aynı evi alabildiğine dikkat çekti.







Temel giderler, yükselen gıda ve yaşam maliyetlerinin çalışanların bütçesinde büyük bir delik açtığına değinen Ömer Fethi Gürer, "Her yeni yıla yeni zamlarla uyanan Türkiye'de çalışanların alım gücü yarı yarıya eridi. Son yapılan zamlarla birlikte 1.603 TL maaş almaya başlayan bir asgari ücretli 851 TL'lik ortalama kira için bütçesinin yüzde 54'ünü ayırmak zorunda kalıyor. Ayrıca, maaşının yüzde 6.7'sini elektrik faturasına, yüzde 7.2'sini ise su faturasına harcıyor" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret alan kişilerin toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanması için Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi veren Ömer Fethi Gürer, "Vermiş olduğumuz bu kanun teklifinin amacı; yapılan zamlarla hayatı iyice zorlaşan asgari ücretli vatandaşı bir nebze de olsa rahatlatmaktır" dedi.

Kurum Haberi

