Diyarbakır'ın Lice kırsalında hareket halindeki askeri araca EYP saldırısı düzenlendi. Araçtaki biri binbaşı biri uzman çavuş iki asker şehit oldu.
Askeri araca saldırı: 2 asker şehit oldu
Diyarbakır'ın Lice kırsalında hareket halindeki askeri araca EYP saldırısı düzenlendi. Araçtaki 2 asker şehit oldu.
01 Ağustos 2017 Salı 11:40
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