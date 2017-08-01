Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Askeri araca saldırı: 2 asker şehit oldu

Diyarbakır'ın Lice kırsalında hareket halindeki askeri araca EYP saldırısı düzenlendi. Araçtaki 2 asker şehit oldu.

Askeri araca saldırı: 2 asker şehit oldu
Diyarbakır'ın Lice kırsalında hareket halindeki askeri araca EYP saldırısı düzenlendi. Araçtaki biri binbaşı biri uzman çavuş iki asker şehit oldu.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.