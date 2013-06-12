Askeri Lojmanlar Yıkılıyor

Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda 12 Haziran 2013 Çarşamba günü saat 14.00'te yapılacak ihale; Çanakkale Lojmanları, Tugay Komutanı Konutu ve misafirhanenin ihale alıcısı tarafından yıkılarak kendisine ait olacak her türlü hurdanın seçilip alınması ve hafriyatının ilçe belediyelerince belirlenen yere en geç 30 gün içerisinde kaldırılması işini kapsıyor.

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, en geç 12 Haziran 2013 Çarşamba günü saat 13.30'a kadar gerekli belgelerle birlikte Gelir Şube Müdürlüğü'ne başvurabilecek.

Açık teklif usulü gerçekleşecek ihalenin muhammen bedeli 10 bin TL olarak belirlendi.