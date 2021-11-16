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ASKON: GENÇLİĞİN KALESİ MANEVİYATTIR

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri şubesi bir dizi ziyaret kapsamında Anadolu Gençlik Derneği’nin misafiri oldu.

ASKON: GENÇLİĞİN KALESİ MANEVİYATTIR

Ziyarete ilişkin açıklama yapan ASKON Kayseri Başkanı Ali Özcan, “Ülkemizin en köklü teşkilatlarından bir tanesi olan ve maneviyata verdiği önem ile gençliğin kalesi durumundaki Anadolu Gençlik Derneği’ni ziyaret ettik. Kapısını çaldığımızda her zaman güler yüzlü olmaları ile kalbe ferahlık veren abilerimiz ve kardeşlerimizle bir araya geldik. Ülke gündemi ne olursa olsun ahlaki değerlerimizi temel alan bakışıyla önemle bir yere sahipler. Kayserimize yaptıkları güzel hizmetler için kendilerine teşekkür ederiz” dedi.

Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Metin Aydınözü ise yaptığı konuşmada “ASKON  ve Ali Özcan başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizleri ziyaret etmeleri bizi ziyadesiyle memnun etti. Gençliğimiz dertleri ile dertlenmeye devam ediyoruz. Bizlerin bu derdini paylaşan başkanımız ve yönetimine teşekkür ediyorum. İyi ve öncü bir gençlik düşünüyorsak bunun temel noktasında ahlak ve maneviyat yer alıyor. Gençliğin kalesi olan maneviyata sahip çıkabilirsek en büyük adımı atmış oluruz” açıklamasında bulundu.   

Kurumsal

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ASKONALİ ÖZCAN
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