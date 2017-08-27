ASKON Gülsoy’u destekleyeceğini açıkladı

ASKON İl Temsilciliğinde düzenlenen geleneksel kahvaltılı toplantıya KTO Meclis Başkanı ve KTO Başkan Adayı Ömer Gülsoy, ASKON Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan ve ASKON üyeleri katıldı. Yaklaşan Ticaret Odası seçimlerinde Meclis Başkanı Ömer Gülsoy’u destekleyeceklerini belirten Başkan Ali Özcan, “Hiçbir etki altında kalmadan bu kararı aldık. Çünkü Ticaret Odamızın var olan yapı nedeniyle yıpratıldığını düşünüyoruz. ASKON olarak Ticaret Odasında 500’e yakın üyemiz var. Bunun önemli bir oy potansiyeli olduğunu düşünüyoruz.







Kahvaltı toplantımıza teşrif eden Sayın Ömer Gülsoy’a teşekkür ediyor ve yanında olacağımızı bildiriyoruz” dedi.





KTO meclis Başkanı ve KTO Başkan Adayı Ömer Gülsoy ise, seçimlerin nezaket içinde geçmesini dileyerek, “Gençler olarak desteğinizi çok önemsiyoruz. Bizlerin sizlere açacağı ortamlar sayesinde biliyoruz ki daha iyi işler yapacaksınız. Eğer seçimi kazanabilirsem sizin gibi genç arkadaşlarımıza Ticaret Odamızda alan açacağıma söz veriyorum. Kayseri yalnızca sanayi ve ticarette değil, başla alanlarda da zengin bir kent ancak bu zenginliğimizi pazarlayamıyoruz. Bundan sonraki süreçte, siz gençlerin vizyonerliği ile kentimize daha iyi hizmet edeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından istişare toplantısına geçildi.

İHA