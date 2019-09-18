Terörle birlikte hareket edenlerin hangi maskeyi takarlarsa taksınlar hainliklerini gizleyemeyeceklerini söyleyen Üçkan, “Millet olma yolunda, ayrı bir anlam ve önem içeren, tarihin altın sayfalarında yeri aşikâr olan, bugün büyük komutan, eşsiz devlet adamı, Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından,19 Eylül 1921 gün ve 152 sayılı kanunla gazilik unvanının ve mareşallik rütbesinin verildiği müstesna gündür. Bugün, toprak üzerinde yaşayanlar uğrunda can veren şehitlerine sadık kaldıkça vatandır diyerek, istiklal ve vatan için canını siper eden kahraman gazilerin, dünyaya sergiledikleri örnek davranışın onur günüdür. Bu cennet vatan uğruna şehit ve gazi olmak kadar kutsal bir görev olamaz. Çareyi ve istikbali, savaşta, kıyımda, zulüm ve acıda ararken, aynı zamanda kendini çağdaş tanımlayan, çifte standart alışkanlığı olan ülkelere, teröre taşeronluk yaparak, binlerce masum insanımızı katleden, bölücü terör odaklarına sesleniyoruz, sakın ola ki ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ ilkesini yanlış anlayıp, her zerresi şehit kanıyla sulanmış Türkiye’mizin üzerinde karanlık hesaplara girmeye kalkmayın. Terörden medet umup, milletimize dost görünüp, arkadan hançerlemeye kalkışarak dostluktan söz etmeyin. Karanlık emellerinizi, çirkin yüzlerinize hangi maskeyi takarsanız takın, asla hainliğinizi gizleyemeyeceksiniz. Bölünmez bütünlüğünü Her koşulda ispatlamış olan bu millet, kararlılığını ve duruşunu sizin gibi ihanet şebekelerine göstermekten asla geri durmayacaktır. Bakmayın bizim törenlerde sert ve uygun adımda yürüyemediğimize bu bedenler, top sesleri, kurşun ıslıkları, barut kokuları ile harmanlanmış, cehennem arenasında sınavdan geçmiş, bazı organlarımız görevini yitirmiştir. Şehitlik rütbesi değil ama gazilik rütbesi aldık biz. Her şeye rağmen şehitlerimizin yaşayan tek şahidi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir neferi olmaktan onur duyan biz gaziler olarak bugün de yarın da nöbetimizin başında olacağımızı tek yumruk ve tek ses olarak dünyaya haykırıyoruz. Ne mutlu şehitlere, ne mutlu gazilere, ne mutlu Türküm diyene” ifadelerinde bulundu.

