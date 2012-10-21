ATANAMAYAN ÖĞRETMENLER EYLEM YAPTI

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan atanamayan öğretmenler, ücretli öğretmenlerin ortaya çıkardığı sıkıntıları anlatan bir tiyatro gösterisi sergiledi. İngilizce dersine giren, ziraat fakültesi mezunu olan öğretmen ve öğrenciler arasındaki diyalog, basın açıklamasını izleyen vatandaşların da gülmesine neden oldu.

Tiyatro gösterisinin sonunda, atanamayan öğretmenler , atamalardaki uygulamalara tepki göstererek, 30 bin yeni atama istediklerini açıkladı.