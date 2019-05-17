Ataş, Sınav Ücretlerini Meclis Gündemine Taşıdı

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, tartışılan KPSS sınav ücretlerini gündeme getirdi. ÖSYM'nin 2019 KPSS Lisans ücretleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması üzerine TBMM'ye soru önergesi veren Ataş, KPSS sınav ücretlerinin adayları zor durumda bıraktığını belirtti.



Bu ücretleri ödeyemeyecek durumda binlerce genç olduğuna dikkat çeken Ataş, ÖSYM'nin adaylardan fahiş tutarlarda sınav ücreti almasının kamu yararına olmadığını dile getirerek, belirlenen 225 TL’lik ücretin sınava girecekler için ciddi bir engel teşkil ettiğini kaydetti.



Milletvekili Ataş, önergesinde sorularına yanıt istedi ve şu ifadeleri kullandı: ÖSYM 03.05.2019 Tarihinde KPSS başvurularını kabul etmeye başlamıştır. Ancak Kamu Personel Seçme Sınavı başvuru ücretinin 225 TL olması maddi olarak, sınava girecekler için ciddi bir engel teşkil etmektedir. Nitekim bu sınava girecek kişilerin birçoğu işsiz olup, kamuda iş bulabilmek adına bu sınava girmektedirler. Daha geçtiğimiz aylarda 32 yaşında atanamayan öğretmen kardeşimiz Ersin Turhan intihar etmiş ve cansız bedeninden sadece 10 TL çıkmıştı. Hal böyleyken maliyetinin çok üzerinde bir başvuru ücreti belirlenmesi Anayasamızın 2, 5, 42, 49 ve 70. Maddelerine aykırılıklar teşkil etmektedir. Nitekim Anayasamızın 49. Maddesinin 2. Fıkrası “Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam oluşturmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” şeklindedir. KPSS sınavının 225 TL, ALES ve DGS sınavlarının 120 TL, e-YDS sınavının 240 TL olması, Anayasamız ile çeliştiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu bilgiler ışığında; ÖSYM, 10 milyonun üzerinde adaya sınav hizmeti sunan bir kamu kurumudur. Kamunun her türlü eylem ve işlemlerinde kamu yararı bulunması anayasal bir zorunluluk olduğu halde öğrencilerimizden, işsizlerimizden böylesine fahiş başvuru ücretleri alınmasında nasıl bir kamu yararı bulunmaktadır? ÖSYM, kar etmek için mi kurulmuştur? Yoksa kar elde etmeye çalışan bir şirkete mi dönüşmüştür? KPSS 2019 ve ALES 2019 sınavlarının maliyeti ne kadardır? Nereye ne kadar harcanmıştır ya da harcanacaktır? Bu sınavlardan ne kadar ücret toplamıştır? ÖSYM son yıllarda yaptığı sınavlardan kar elde etmiş midir? KPSS giriş ücretinde; Anayasa gereği işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam oluşturmak amacıyla indirime gidilecek midir? Milyonlarca işsizimizin olduğu şu günlerde, emeği ile bir yerlere gelmeye çalışan vatandaşımız üzerinden kar elde etmeye çalışan ÖSYM’nin bu konudaki ücret belirlemelerine herhangi bir müdahaleniz olacak mıdır?"

