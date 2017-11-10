Atatürk, ölümünün 79. yıldönümünde anıldı

Kayseri’de Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 79. yıldönümünde ilk anma etkinliği Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na Kayseri Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi çelenkleri sunuldu. Saat 09:05’i gösterdiğinde, çalan sirenler ile beraber saygı duruşunda bulunuldu. Sirenlerin çalması ile beraber bazı vatandaşlar durarak saygı duruşunda bulunurken, bazı vatandaşlarda seyir halindeki otomobillerini durdurup saygı duruşuna geçti.Ayrıca, özel halk otobüsünde yolculuk yapan vatandaşlarında otobüs içerisinde ayağa kalkarak saygı duruşunda bulunduğu görüldü. Sirenin sona ermesinin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu.Etkinliğe, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, siyasi partilerin il başkanları, kurum müdürleri, gaziler, askeri erkan, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.