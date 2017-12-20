Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Büyük Atatürk Koşusunda dereceye giren öğrencilere madalyaları verildi.

Daha sonra Atatürk Anıtı'na Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı çelenkleri bırakıldı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, törende yaptığı konuşmada, Milli Mücadele'nin lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'de 98 yıl önce coşkulu karşılandığını söyledi.









Kayseri'nin Mustafa Kemal Atatürk'e ve davasına her dönem en büyük desteği verdiğini vurgulayan Çelik, "Mustafa Kemal'in o dönemde Kayseri'ye gelmesi bu kadim şehre verdiği önemin bir göstergesidir. Kayseri halkı da Mustafa Kemal'in bu güvenini boşa çıkarmamış, hür ve bağımsız bir ülke için tek yol olarak gördüğü Milli Mücadele'nin yanında olduğunu göstermiştir." diye konuştu.

İbrahim Tennuri Caddesi'ndeki Atatürk Evi önünde devam eden kutlamalarda, Özel Tekden Koleji öğrencilerince Atatürk'ün şehre girişi canlandırıldı. Öğrenciler temsili Atatürk'ü, ellerinde Türk bayrakları ve "Hoş geldiniz" pankartıyla karşıladı.

Okul korosu tarafından İzmir Marşı seslendirildi, halk oyunu gösterisi sunuldu. Öğrenciler, Atatürk'e hitaben yazdıkları mektupları bağladıkları 98 uçan balonu gökyüzüne bıraktı.

Katılımcılar, restorasyonu tamamlanan Atatürk Evi'nin açılışını gerçekleştirip, karma fotoğraf sergisini gezdi.