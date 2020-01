Atatürk’ün Kayseri’ye gelişinin 100’üncü yıldönümü kutlandı

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen temsili karşılama törenine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dursun Büyükbaş, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, il müdürleri, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı.







Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmasında, “Tam bir asır önce bugün 19 Aralık 1919 tarihinde soğuk ve karlı bir perşembe günü Sivas’tan çıkan Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları olumsuz hava şartları nedeniyle 19 Aralık Cuma akşamı şehrimize ancak ulaşabilmişlerdir. Bu denli soğuk havaya rağmen Kayserili Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Çifte Kümbet önünde coşkulu bir şekilde karşılamışlardır. Kayseri insanımızın sıcaklığı kendilerini ısıtmışlardır. Kayseri halkı gösterdiği yakın ilgi ve sevgiyle Atatürk’ün başlattığı milli mücadelenin yanında olacağını adeta en güzel örnekleriyle sergilemiş ve göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 20 Aralık cumartesi gününde Kayseri belediyesini ziyaret etmiş şehrin ileri gelenleri ile bir görüşme yapmış milli mücadelenin önemini vurgulamışlardır. Kayseri’de gece şerefine düzenlenen Fener Alayı’nda bir öğrencinin söylemi üzerine şu ifadeleri kullanmıştır: “Bütün dünya bilmelidir ki Türk milletinin hakkını şerefini haysiyetini tanıtmaya gücü vardır Türk vatanın bir karış toprağı için bütün millet hep birlikte ayağa kalkar ve kalkacaktır haysiyetinin bir zerresine vatanın bir avuç toprağına yapılacak saldırının bütün varlığına vurulmuş darbe olacağını Türk milletinin fark etmediğini sanmak hatadır saygısızlığının saldırının küçüğü büyüğü yoktur.” Mustafa Kemal’in Kayseri’ye gelerek bu şehrin desteğini alması stratejik bölgede stratejik şehir önemli bir merkez. Kayseri de gerekeni yapmış Kayserililer mücadelenin en ön saflarında yer almışlardır” ifadelerini kullandı.







Başkan Büyükkılıç, Kayseri Lisesi öğrencilerinin cesaret ve fedakarlığına da değindiği konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu anlamda Kayseri Lisesi öğrencilerin cesareti ve fedakarlığı her zaman olduğu gibi milli mücadelenin destansı olaylarından sayılmaktadır. Kurulduğundan bu yana mezuniyet kütüğü 1921 yılına mezun verememesi hepimizi tabi ki üzmüştür ama devletinin vatanın yanında yer alan ve bu vatan için canını kanını veren bu yavrularımızın o şehitlerimizin bizim gurur kaynağımız olduğunu hiçbir zaman unutmadık unutmayacağız lise son sınıf talebeleri Sakarya Savaşı için cepheye gidip hepsi cephede şehit düştüğünden bu öğrenim yılına okulumuz mezun verememiştir.”









Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kayseri’ye toplamda 5 kez geldiğini söyleyen Büyükkılıç, “Milli Mücadele’yi başlattığı şehirlerden biri olan Kayseri’de milli sanayi hamlelerinde başlatmıştır. Hatırlanacağı üzerine Kayserimizin başkent olması yönünde de çalışmalar ve değerlendirmeler yapılmıştı. Bu açıdan Kayseri göz ardı edilmemelidir. Kayseri’yi her ziyaretinde Gazi Mustafa Kemal’i Kayseri halkı bağrına basmış Türkiye Cumhuriyeti’nin sadece kurtuluş mücadelesinde değil gelişmesinde de azami gayret gösteren illerin başında gelmiştir. Cumhuriyet’in ilanından sonra ülkenin gelişmesi için Kayserililere çok güvenen Gazi Mustafa Kemal milli sanayiyi başlatma görevini şehrimizin yetiştirdiği önemli isimlerden Nuh Naci Yazgan’a vermiştir. Kayseri ve Kayserililer o dönemde var olan ve genlerinde bulunan müteşebbislik ruhu ile Türkiye Cumhuriyeti’nin adeta lokomotifi olmuşlardır” diye konuştu.







“Kayseri tıpkı yüz yıl önce olduğu gibi bugün de vatanın bölünmez bütünlüğünün, devletinin ve milletinin her zaman yanında olmuştur, olacaktır” diyen Başkan Büyükkılıç konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı: “Kayseri’den ay yıldızlı Türk Bayrağı’nın inmemesi, ezanımızın dinmemesi için her daim devletinin yanında yer almış, canını ortaya koymuş, bu uğurda ülkemizin en çok şehit veren illerimizin başında gelmiştir. Kayseri yerli ve milli olana her zaman önem veren önemli bir şehirdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk yüz yıl önce bu özellikleri fark etmiş ve genç cumhuriyetin en önemli yatırımlarını Kayseri’de yapmış adeta bu yatırımları Kayserililere emanet etmiştir. Kayseri ve Kayserililerin gayreti Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kurulan ve bize emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin çok daha güçlü bir hale gelmesini sağlamaktır. Bu uğurda şehitlerimizin farklı cephelerde verdiği mücadeleyi düşünerek ve vatanın her karış toprağının şehit kanıyla sulandığını aklımızdan çıkarmayarak çok çalışacağız. Aziz vatanımızda çok daha huzurlu yaşamak için çok daha güçlü olmamız gerektiğini biliyoruz. Bunun için de yılmadan, yorulmadan mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Başkan Büyükkılıç’ın konuşmasının arından bir öğrenci Atatürk şiiri okudu. Şiirin ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kayseri mesajları okundu. Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenden sonra saat Raşit Ağa Konağı’nda Atatürk Evi’nde program düzenlendi.





Haber-Foto: Ekrem Nazlı, Muhammed Alperen Karakaya