Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ATLAS stratejik nakliye uçağı Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

ATLAS stratejik nakliye uçağı Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

ATLAS stratejik nakliye uçağı Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

A400M ATLAS stratejik nakliye uçağı, düzenlenen törenle Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. 
1985 yılında Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İspanya'nın katılımı ile başlatılan A400M ATLAS stratejik nakliye uçağı projesi programına Türkiye 1988 yılında katıldı. Proje kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı için 10 adet uçak tedarik edilmesi planlandı. Bu kapsamda Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında ilki 12 Mayıs 2014 tarihinde envantere katılan A400M ATLAS uçağının altıncısı, üs personeli ve ailelerin katıldığı törenle envantere girdi. 
A400M ATLAS uçağının envantere girişi ile birlikte tek seferde daha ağır veya daha hacimli malzemeler taşınabileceği gibi daha önce havayolu ile taşınamayan silah sistemleri ve araçlar da bir yerden başka bir yere intikal edilebilecek. A400M ATLAS stratejik ulaştırma uçağı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının sürat, menzil ve ağırlık olarak taşıma kapasitesi iki katına çıktı. A400M, sahip olduğu birçok yeni kabiliyetle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dünyanın her yerinde harekat yapabilme özelliğine sahip olmasını sağlıyor. 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriHavakuvvetleriAtlasUçakNakliyeucağı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.