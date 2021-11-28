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ATÖLYESİYLE, EKONOMİYE VE ÇEVREYE KATKI SAĞLIYOR

Kocasinan Belediyesi, bünyesindeki atölye ile tüm araç-gereç ve iş makinelerinin gerekli bakım ve onarımlarını düzenli olarak gerçekleştiriyor.

ATÖLYESİYLE, EKONOMİYE VE ÇEVREYE KATKI SAĞLIYOR

Tesisin büyük bir sanayi sitesi gibi çalıştığını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kendi kendine yeten belediye olarak her geçen gün hizmetleri artırdıklarını belirterek, “Atölyemizde belediye ihtiyaçlarını karşılayarak hem Kayseri ekonomisine hem de çevreye büyük katkı sağlıyoruz” dedi.
Bakım merkezinin önemine değinen Başkan Çolakbayrakdar, birçok atölyenin bir arada bulunduğu merkez ile çalışmaların daha hızlı, daha kaliteli, daha verimli ve daha ekonomik hale getirildiğini söyledi. Kocasinan’ın geleceğine yatırım yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için gece-gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu çerçevede atölyemizde, Kocasinan Belediyesi bünyesinde bulunan tüm araç ve iş makinelerinin gerekli bakım ve onarımlarını düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda da bazı ürünlerin üretimini yapıyoruz. Özellikle ağır bakım ve onarım gerektiren araçları da burada revize ediyoruz. Öte yandan mevsim itibariyle araçlarımızın kışlık bakımları yapıp, hazır hale getiriyoruz. Atölyemiz, büyük bir sanayi sitesi gibi çalışıyor. Böylelikle atölyemizde belediyemizin ihtiyaçlarını karşılayarak, Kayseri ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. Titiz ve özverili bir şekilde çalışan işçilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, ilçe sakinlerine en iyi hizmet vermek için hizmetleri artırarak devam edeceklerini sözlerine ekledi.
 
 

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Anahtar Kelimeler:
KayseriKocasinan
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