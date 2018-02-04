“Atom karınca” Ali Dağı’nda

“Atom karınca” diye adlandırılan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yoğun belediyecilik hizmetlerine rağmen yürüyüş ve sporlarını da ihmal etmiyor.







Bu sabah da Ali Dağı’nda yürüyüş yapan Büyükkılıç, o anları sosyal medya hesabından şöyle paylaştı;







“Sağlık için spor şart!”

“Şehrimizin en güzel doğal yürüyüş parkurlarından birisi olan Ali Dağı'nda sabah sporumuzu karlar içinde ve dağların en güzeli Erciyes'i sırtımıza alarak yaptık. Mis gibi havada, bol oksijen almak isteyen tüm dostlarımızı Ali Dağı'nda yürüyüş yapmaya davet ediyorum. Sağlık için spor şart!”

(Kayseri Gündem)