AVRUPA BİRLİĞİ YERİNE TÜRK BİRLİĞİ

Sempozyumu Düzenleme Kurulu tarafından yayınlanan bildirgede "‘Uluslararası Türk Birliği Sempozyumu’ Dünya Avşarlar Derneği ve Kayseri İl Kültür Müdürlüğü ev sahipliğinde Kayseri'de gerçekleştirilmiştir. Sempozyum, 21 Temmuz 2017 tarihinde Kayseri'de yapılmıştır. Sempozyuma Türk Dünyası ve meseleleri ile ilgili bildiri sunmak üzere 24 bilim insanı katılırken 7 ülkeden ve 9 üniversiteden toplam 24 bildiri sunulmuştur” ifadelerine yer verildi.

Bildiride sempozyum süresince bildirilerin 4 oturumda sunulduğuna dikkat çekilerek, “Sunulan bildirilerde dil, kültür, edebiyat, sosyoloji, din, tarih, sanat tarihi, eğitim, etnografya, coğrafya, sinema, siyaset, devletlerarası ilişkiler, uluslararası siyasi gelişmeler, uluslararası ticaret ve bilgi paylaşımı gibi konular tartışılmış, Türk Dünyası'nın geleceği ile ilgili öngörüler dile getirilmiştir.

Türk Dünyası'ndan farklı ülkeler ve üniversitelerden bilim insanlarının sempozyuma katkılarıyla, Türk Dünyası için yapılacak olan çalışmalara zemin hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra, sempozyuma iştirak eden idareciler ve bilim insanları, temsil ettikleri üniversiteler adına, katılımcı diğer üniversite ve akademisyenlerle fikir alışverişine gidilmiştir. Sempozyumdan sonra bu güzel ve anlamlı işbirliği adımlarının daha da artacağı düşünülmektedir” açıklamasına yer verildi.

Sonuç bildirgesi şöyle devam etti, “Bu bağlamda sempozyumun değerlendirilmesi neticesinde alınan kararlar ve tekliflerde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Sempozyumun, Türk Dünyası için tespit edilen önemli sorun ve konulara odaklanarak ve çözüm üreterek, Türk Birliği çalışmalarında akademik katkı sağlayacak şekilde yapılması kararlaştırılmıştır.







Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Türkler arasında ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel işbirliklerinin arttırılması.

Irak, Suriye, Doğu Türkistan ve Türk Dünyası'nın diğer bölgelerinde yaşanan katliamlara ve olumsuzluklara karşı ortak tepkinin sağlanması.

Binlerce yıllık Avşar Türkmenleri'nin yurdu olan Karabağ Bölgesi'nin Azerbaycan'a tekrar bağlanması için Türk Dünyası'nın tek vücut olarak dünya nezdinde daha etkili olması.

Irak ve Suriye'de Türkmenler için kötü sonuçlar doğuracağı belli olan ve Türkiye için çok büyük tehdit durumundaki Kürt Devleti'nin kurulma düşüncelerinin, Türkiye ve diğer Türk Devletlerince engellenmesi.

Türk Devletleri, akraba toplulukları ve kardeş halklarının ortak alfabeye geçerek dil birliğinin sağlanması.

Sanat ve kültür alanında işbirliklerinin artması, yazılı, görsel ve işitsel medyada da bu bilincin sağlanması.

Türk Dünyası televizyonunun kurularak bütün Türk Dünyası'na yönelik yayınların yapılması ve izlenilmesinin sağlanması.

Türk Devletleri ve toplulukları arasında ekonomik işbirliğinin artırılması.

Türk Cumhuriyetleri nezdinde yaşanan toplumsal sıkıntıların giderilmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri tarafından bağımsızlığının tanınması.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan Irak ve Suriye'den gelen Türkmenlerin sosyal haklarının takibi ve vatandaşlık haklarında Türkmen soydaşlarımıza öncelik tanınması.

Avrupa Birliği kapsamında yapılan çalışmalar yerine Türk Birliği'nin kurulması ve hayata geçirilmesi konusunda çalışmaların yapılması.

Toplumlar arasında kültürel farklılıkların daha iyi tanınması ve tanıtılması için sivil toplum kuruluşları nezdinde işbirliğinin artırılması.

Türk Dünyası'ndaki dillerin, kültürlerin yok olmaması ve korunması açısından önemi büyük olan sempozyum vesilesi ile bilim insanları arasında ortak projelerin başlatılarak yakın bir zamanda hayata geçirilmesi ve özellikle sempozyumun geleneksel hale getirilmesi kararı alınmıştır.”

Haber: M. Furkan Şahin