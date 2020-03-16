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"Avrupa'dan 7, Amerika’dan gelmiş 3 vakamız var”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamasında toplam vaka sayısının 18’e ulaştığını bildirdi.

"Avrupa'dan 7, Amerika’dan gelmiş 3 vakamız var”
Bakan koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12’dir. Bunlardan 2’si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18’dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir” ifadelerini kullandı. Ayrıca Bakan Koca yaptığı açıklamasında Avrupa’dan 7, Amerika’dan 3 vakanın gelmiş olduğunu belirtti.
 
"Avrupa'dan 7, Amerika’dan gelmiş 3 vakamız var”
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ”Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş 7, Amerika’dan gelmiş 3 vakamız var. Durum üzücü ama tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir”
 
 

Haber: Fatma Alkan

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