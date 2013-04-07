Avukatlar Yemekte Buluştu

Bir düğün salonunda düzenlenen yemeğe eski ve yeni Kayseri Baro Başkanları ile avukatlar katıldı. Yemekten önce bir konuşma yapan Kayseri Baro Başkanı Fevzi Konaç, avukatların rollerini yerine getirememeleri durumunda, sadece ekmek parası peşinde koşan insanlar olarak anılacaklarını söyledi. Konaç, “Hayalimiz ne kadar geniş olursa olsun, hayatın ve dünyanın bir sonu var. Böyle mutlu bir yemekte baro başkanımız neden bu cümleleri kuruyor derseniz? Tabi ki altını doldurmaya gayret edeceğim. Yaptığımız işin adı ne olursa olsun. Aramızda meslek dayanışması ve kardeşlik yoksa bir meslek örgütü içerisinde bulunmanın güzelliklerini yaşayamıyorsak, aynı çatıda olmanın tarifinin çok değerli ve anlamlı olmadığını düşünüyorum. Bundan dolayıdır ki, avukatlar toplum hayatına yön verecek, toplum hayatını dizayn edecek, topluma önderlik edecek meslek erbabı olarak, kendi örgütleri içerisinde eğer birlik ve beraberliklerini koruyamazlarsa, beraberliklerini anlamlı hale getiremezlerse, toplumsal dayanışmanın içerisinde en önemli aktif rol alan aktörler olmazlarsa, adliye koridorlarında sadece ekmek parası peşinde koşan insanlar olarak anılacaklar. Bu bizim toplum içindeki gerçek sorumluluğumuzu ifade eden nokta olmayacaktır. Bundan dolayı ben, 5 Nisan'ı fırsat bilerek, birtakım siyasi farklılıklarımızı, algılarımızı, değerlerimizi ve ideolojik farklılıklarımızı bir kenara bırakarak, toplum içerisindeki önderlik vazifemizi yerine getirmek adına, mesleğimizin öneminin farkına varmanın günleri olarak görüyorum” şeklinde konuştu.

Birtakım sıkıntılar yaşadıklarını, zaman zaman kendilerine bazı saldırıların da olduğunu dile getiren Konaç, “Elbette yargı paketleriyle mesleğimiz adına yaşadığımız, birtakım sıkıntılarımız var, elbette evimize ekmeğimizi götürürken yaşadığımız hadiseler var, uğradığımız saldırılar var, bununla ilgili olarak çektiğimiz sıkıntılar var. Ama bugün 5 Nisan, bütün bunları bir kenara bırakıp, meslekteki birlikteliğimizin bize daha güçlü olma noktasında, motivasyon vereceği bir gün olarak daha anlamlı bir gün haline getirmek bizim elimizde” ifadelerini kullandı.