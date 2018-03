Avukatların Güncel Sorunları

Panelin açılışında konuşan Kayseri Barosu Başkanı Avukat Fevzi Konaç, Türkiye'nin çok sıkıntılı ve zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek, ''30 yılda binlerce şehit verdik. Böyle huzur ve barışın yakalanacağı bir ortamda, Barolar olarak sorunlarımızı konuşurken, toplumun bu hassasiyetlerinde ve sıkıntılarında geri durmamalı, bu konularda katkı sağlamalıyız, diye düşünüyorum. Barolar Birliği seçimlerinin yaklaştığı şu günlerde, Kayseri Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, Türkiye'de huzurun ve barışın taraftarı olduğunu ilan etmiştir. Bundan sonra da ülkemizde huzur ve barış adına atılacak her adımı, hiçbir siyasi kaygı gütmeden, doğru şekilde durumu tahlil edip, barışa katkı sağlayacak sorumlu bir davranış içinde olacak'' dedi.

Konuşmasında, Avukatlık Kanunu'nun uzun yıllardır çıkmamasından yana dertli olduklarını ifade eden Konaç, ''Sadece konuşan olmak, sadece şikayet eder olmaktan çok kaybettiğimizi görüyoruz. Siyasi ve ideolojik bütün fikirleri bir kenara bırakarak mesleğimizin kayıplarıyla ilgili çalışmalara ihtiyacımız var. Bu anlamda Baroların bir takım ideolojik tavırlarla bu sürece katkı sağlamaktan uzak durması kabul edilemez. Bu manada Kayseri Barosu da siyasetin uzattığı eli tutacak, meslek odalarının, baroların, bürokratların elini tutacak. Tabii bu süreçte biz bu mücadeleleri verirken, toplumumuzun algısı gereği, meslektaşlarımızın algısı gereği, kimi zaman 'yandaş' denilecek, kimi zaman 'taraf' denilecek, kimi zaman 'siyasetle çok kucaklaştı' denilecek. Ama ben bütün bu eleştirileri bir kenara bırakıp, bu medeni cesareti gösterip, inşallah haklarımızla ilgili bu mücadelede olması gereken katkıyı almak adına, uzatılan veya muhalefet elini hiç ayırt etmeksizin tutup mesleğimiz adına katkı sağlamaya gayret edeceğiz, diye Kayseri Barosu adına görüşlerimi sık sık dile getiriyorum'' ifadelerini kullandı.

Konaç, 25 Mayıs'ta yapılacak Barolar Birliği seçimlerine de değinerek, şunları kaydetti:

''Anadolu'daki Baro Başkanlarıyla, Barolar Birliği seçimleriyle ilgili bir takım değerlendirmeler ve istişareler yapacağız. İnşallah 25 Mayıs'ta yapılacak Birlik seçimlerinde mesleğimize katkı sağlayacak yeni örgütlenmelere bu panelin altyapı sağlamasını temenni ediyorum. Mesleğimiz adına atılacak her hayırlı adımda katkı sağlayan bir Baro olarak, bu konuda aynı kanaati taşıdığımız Baro'larla işbirliği içerisinde meslek sorunlarımıza bir şekilde katkı sağlamak noktasında gayret edeceğimizi ifade ediyorum. Her hayırlı işte Kayseri Barosu'nun yer alacağını bir kez daha belirtmek istiyorum.''

Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç'ın konuşmasının ardından panele geçildi. Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şen'in yönettiği panelde, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süha Tanrıver, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Altunkaya ve Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Başözen, Avukatlık mesleğinin sorunları hakkındaki görüşlerini aktardılar.

Panele, Kırşehir Barosu Başkanı Mehtap Karaburçak Tuzcu, Tokat Barosu Başkanı Faruk Bostancı, Afyon Barosu Başkanı Turgay Şahin ve Konya Barosu Başkanı Fevzi Kayacan'ın yanı sıra, avukatlar ve Hukuk Fakültelerinin öğretim üyeleri katıldı.