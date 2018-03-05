Ayata’nın Valilik ve Oran destekli bir kitabı daha müstehcen çıktı

Kayseri Valiliği ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) işbirliği ile ‘Kentimi Tanıtmaya Gönüllüyüm’ projesi kapsamında satın alınıp ilçelerdeki okullara dağıtılan ‘Bohçadaki Sırlar’ kitabının, içindeki müstehcen sayfalar yüzünden toplatılmasının ardından, aynı yazarın yine desteklenen “Düş önüme yalnızlığım” kitabında da öğrenciler için sakıncalı bölümler ortaya çıktı.
Kapağında ORAN, Kayseri Valiliği ve TC Kalkınma Bakanlığı’nın logolarının yer aldığı devlet destekli bu kitapta müstehcen ve içkiyi övücü bölümler yer alıyor. Uzmanlar, yazarın kitabını dilediği şekilde yazabileceğini, buna kimsenin karışamayacağını belirterek “Ancak, bu kitapların okullarda öğrencilere dağıtılması çok büyük bir gaf!” yorumunu yaptılar.
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’nın önsözüyle basılıp dağıtılan bu kitapların hiç incelenmeden satın alınıp özel baskıyla dağıtılması “bu ne vurdumduymazlık!” dedirtti. Kitapların ‘Şehrimi Tanıtmaya Gönüllüyüm’ projesi kapsamında dağıtılması ise “Kayseri’yi böyle mi tanıtıyorsunuz?” sorusunu akla getirdi.
Vali’nin önsözü
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı “Düş önüme yalnızlığım” isimli kitaba 5 Aralık 2017 tarihinde yazdığı önsözde şunları belirtiyor;
“Her milletin tarih akışını yönlendiren liderleri, kahramanları, kültürünü oluşturan alimler ve sanatkarlar vardır. Çağlar boyunca mazlumun, çaresizin hamisi sıfatıyla dünyanın takdirini kazanan Türk Milleti, aynı zamanda müstesna ilim, bilim ve manevi değerleriyle insanlık hizmetindeki sorumluluklarını yerine getirebilmenin gayretini hep sürdürmüştür.
İlimizde binlerce yıllık tarih ve kültür değerlerini, bize emanet edilen eserlerimize sahip çıkıp tanıtmak, kültürümüzü sürdürebilmek için yöremizin manevi mimarlarını gençlerimizin tanıyıp öğrenmesini sağlamak elbette bizlerin görevidir.
Bu maksatla Valiliğimizin himayesinde hazırlanan ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından desteklenen ‘’ Şehrimi tanıtmaya gönüllüyüm ‘’ isimli proje kapsamında ilimizdeki liselerde öğrenim gören öğrencilerimizi; ilimiz hakkında bilgilendirmek, ayrıca yaşanmış olaylar ve önemli şahsiyetler hakkında hazırlanmış olan kitaplardan gençlerimizin yararlanmalarını amaçlamaktayız.
Elbette ki okumak ve onun sonucunda araştırma yapmanın yararları oldukça fazladır. Ülke insanımızın kitap okuma alışkanlığının çoğu ülke insanlarına göre çok düşük olduğu bu günlerde, akıcı üslupla yazılıp, her birindeki olaylardan ders çıkarılacak nitelikte olan bu kitapların gençlerimizin okuma alışkanlıklarını geliştirmelerine katkı yapacağını ümit ederek bu kitapların okuyucularına ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”
“Bohçadaki Sırlar” kitabı da toplatılmıştı
Halen devlet memuru olan Kayserili yazar Abdullah Ayata’nın aynı yöntemle basılıp öğrencilere dağıtılan ‘Bohçadaki Sırlar’ kitabında da cinselliği özendirici konular yer almış; velilerin, öğrencilere dağıtılan bu kitapları istemediklerini belirterek Kayseri Valiliği’ne şikayette bulunmalarının ardından kitap toplatılmıştı.
Güya öğrencilere okuma alışkanlığını özendirme amacıyla dağıtılan bu kitabın bazı bölümlerinde de cinsel sapıklıklar, yasak ilişkiyi ve cinsel uyarıcı ilaçları özendirici ifadeler bulunuyor.
(Kayseri Gündem)