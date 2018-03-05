Ayata’nın Valilik ve Oran destekli bir kitabı daha müstehcen çıktı

Yazar Abdullah Ayata’nın Kayseri Valiliği ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı destekli bir kitabında daha gayriahlaki bölümlerin yer alması tepkilere yol açtı. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’nın önsözüyle yayınlanan bu kitapların hiç incelenmeden satın alınıp özel baskıyla dağıtılması “bu ne vurdumduymazlık!” dedirtti. Kitapların ‘Şehrimi Tanıtmaya Gönüllüyüm’ projesi kapsamında dağıtılması ise “Kayseri’yi böyle mi tanıtıyorsunuz?” sorusunu akla getirdi.

05 Mart 2018 Pazartesi 14:40