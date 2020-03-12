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Aydemir’den hijyen uyarıları

Küresel bir salgın, küresel bir halk sağlığı sorunuyla karşı karşıya olduğumuz bu günlerde Lokantacılar ve Pastacılar Oda Başkanı Altan Aydemir üyelerini mesaj yoluyla bilgilendirerek alınması gereken tedbirler konusunda uyarılarda bulundu. 

Aydemir’den hijyen uyarıları
Başkan Aydemir; işyerlerinde ortak kullanılan lavabo ve tuvaletlerin temizliğine hassasiyetin biraz daha artırılması, musluk başlıkları, kapı kolları, masa ve sandalyelerin dezenfekte edilmesinin önem arz ettiğini belirtti. Personellerin bilinçlendirilmesinin, hijyen kurallarına daha da önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi. İşletmelerde özellikle de lokantalarda masa aralıklarının biraz daha geniş tutularak müşterilerin birbirlerine mesafeli olması ve kapalı ortamların sık sık havalandırılması konusunda da açıklamalarda bulundu. Virüsün yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için büyük bir tehlike oluşturduğunu belirten Aydemir, dış ortamda 24 saate kadar yaşayabilen covid-19 virüsüne karşı ellerin  sık sık yıkanması, yüzeylerle temas sonrası hiçbir şekilde yüze, ağza ve göze temas ettirilmemesi, elleri yıkadıktan sonra antiseptik veya kolonya kullanılması, işyerlerine dezenfekte aparatı takılması gerektiğini belirtti.
Başkan Aydemir sözlerini, “Sağlık Bakanlığımız gerekli önlemlerin tamamını almıştır ve bu zorluğun üstesinden de milletçe geleceğimizden eminiz” diyerek tamamladı.                                                                                                           
 
                     
 

Haber: Hilal Tuğçe Nur Güneş
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