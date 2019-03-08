Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Aydemir’den kadın üyelere ‘8 Mart’ ziyareti

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla odanın kadın üyelerini işyerlerinde ziyaret etti.

Aydemir’den kadın üyelere ‘8 Mart’ ziyareti

Ziyarette konuşan Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla başta üyelerimiz olmak üzere tüm kadınların günün kutluyorum. Kadınlarımız mutfağımızın gerçek sahipleridir. Fatma hanımda bunlarda bir tanesidir. Ev hanımlığını bırakıp iş hayatına atılmasıyla başarılar gösteriyor. Çalışmalarıyla da diğer bayan üyelerimize örnek oluyor. Birçok kebapçı bayan üyemiz var. Bu arkadaşlarımızı takdirle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.
 
Esnaf Fatma Aksu ise, “Başkanımıza bu ince düşüncesinden dolayı teşekkür ederim. İyi ki varlar. Bizi unutmadıkları için çok teşekkür ederim. Tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum” dedi.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerLokantacılar Ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir8 Mart Dünya Kadınlar GünüKadın üyeleriZiyaretKadınlar Günü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.