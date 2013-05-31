Aydın Kalkan'dan Üye Sayıları İle İlgili Açıklama

Sendika binasında Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı tarafından yapılan açıklamada, eğitim iş kolunda üye sayıları ve yetki mutabakatı açıklandı. Kalkan, “Eğitim-Bir-Sen çalışanların ekonomik, sosyal, mesleki hak ve menfaatlerinin geliştirilmesine, Türkiye’nin demokratikleşmesine, sivilleşmesine ve özgürleşmesine katkı sunmak amacıyla 14 Şubat 1992 yılında kurulmuştur” diye konuştu.

Kalkan konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Sendikacılığı ‘kavga zemininde rekabetten, rekabet zemininde hizmet’ sendikacılığına dönüştürme iddiası ve ısrarı ile çıkılan yolda ortaya konulan özverili çalışmalar sonunda her türlü manipülasyonlara, şantaj ve provokasyonlara rağmen, öfke ve sloganın yerine aklı ve bilimi öne çıkararak 2011 yılında genel yetkiyi almış, 2012 yılında da Toplu Sözleşme yetkisini kullanmıştır. 2013 Mayıs ayı itibarıyla Türkiye genelinde 251.123 üye sayısına ulaştık. 2012 yılında peşimizden gelmeye çalışan sendikayla aramızda 25.748 olan üye farkını 25.876’ya çıkararak yetkimizi pekiştirdik.”

Siyasal ve ideolojik yaklaşımlarının olmadığını ifade eden Kalkan, “Eğitim çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarının geliştirilmesi için emek ve özgürlük mücadelesi verenler, hiçbir siyasal yaklaşım ve ideolojinin kanatları altına girmeden, kendi dinamizmini oluşturan medeniyet ve değer odaklı yeni sendikal anlayışla sorunun parçası değil, çözümün paydaşı olmayı sürdürecektir. Bize çamur atanların dediği gibi siyasal yaklaşım ve ideolojinin kanatları altına girmiş olsaydık yetkiyi 2011 yılında değil yıllar önce almış olurduk” diye konuştu.