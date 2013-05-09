Ayhan Baynal Adaylığını Açıkladı

Bir restoranda düzenlenen programda, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığına aday olacağını söyleyen Ayhan Baynal, “18 - 19 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının seçimlerine ‘Kayseri Meslekte Güç Birliği Grubu’ olarak gireceğiz. ‘Kayseri Meslekte Güç birliği Grubu’ yeni dönemde tecrübeli ve dinamik bir kadro ile her meslektaşımıza eşit, tutarlı, eleştirilebilir, etkin, yenilikçi ve katılımcı bir anlayışla, yepyeni bir heyecan ve değişim ruhu ile meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmak adına Kayseri Serbest Muhasebeci Müşavirler Odasının yönetiminde meslektaşlarımıza hizmet vermeye talibiz” diye konuştu.

İyi yolda olduklarını belirten Baynal, “Geçmişe saygı, geleceğe hizmet düsturu ile geçmişte yapılan güzel uygulamaları devam ettirmek, gelecek adına da güzel projeler ile yeni şeyler yapmak için yola çıktık. Göreve geldiğimiz takdirde, farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul ederek, bütün meslektaşlarımızı kucaklayan bir anlayışla görev yapmayı taahhüt ediyoruz. ‘Kayseri Meslekte Güç Birliği Grubu’ olarak hazırladığımız projelerle, meslektaşlarımıza yeni ufuklar açacağımıza inanıyoruz. Meslektaşlarımızın sıkıntılarını biliyoruz. Bunların çözümü için elimizden geleni yapacağız. Hazırladığımız projelerimiz ve taleplerimizle mesleğimizin sorunları birlik ve beraberlik içerisinde çözeceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.