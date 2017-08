Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Levent Gök, Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve İl Başkanı Feyzullah Keskin ile birlikte parti binasında basın toplantısı düzenledi.

Partililerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda gündeme dair açıklamalarda bulunan Levent Gök’ün hedefinde son günlerin tartışılan ismi Ayhan Oğan vardı. Oğan’ın “Yeni devlet kuruluyor” sözlerini sert bir dille eleştiren Gök, “Ayhan Oğan sahibinin sesi” diye konuştu.

Oğan’ın sözlerini iktidarın planlı bir uygulaması olduğunu savunan Gök; “Bir Ayhan Oğan isimli bir meczup çıktı, bir yeni devlet kurmaktan bahsetti. O devletin kurucu liderinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade etti. Sahibinin sesi Ayhan Oğan. Siz asıl Ayhan Oğan’a değil o sözü ona söyletene bakın. O boşuna söylenmiş söz değil. Boşuna Ayhan Oğan’ın dilinden çıkartılmış söz değil. Bilinçli, planlı bir iktidar uygulamasına tanık olduk. İktidar parti uygulamasına baktığınız da kıyısından köşesinden geçerek hafif bir eleştiri yaptıklarını, partimizin eski bir yöneticisi denilerek o söylenen sözlere karşın adını koymadılar.” dedi.



“Devlet Bahçeli vebal altında”

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli’ye sitemde bulunan Levent Gök; “Türkiye’de sergilenmek istenen oyunun farkındayız. Herkes farkında ama Devlet Bahçeli farkında değil. Keşke o da olabilse. Anayasa değişikliği yapılırken mecliste iktidar partisinin anayasa komisyonu üyesi çıktı ‘Biz ilk 4 maddenin değişmesini bile konuşabiliriz’ dedi. Bahçeliden ses çıkmadı. Hemen onu ikna ettiler. İkna odasına aldılar. Devlet Bahçeli tekrar anayasa değişikliğine destek vererek büyük bir vebal altına girdi. Şimdide bir başkasına söylettiler. Türkiye’de oynanan oyunu görmeyecek misiniz? Herkes bilecek ki Türkiye Cumhuriyeti bir tanedir. 29 Ekim 1923’de kurulmuştur. Sonsuza kadar yaşayacaktır. Onun kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’tür. Geçtiğimiz günlerde 15 haziran da başlayan adalet yürüyüşümüz Türkiye’de milyonlarca insanın adalet özlemine adalet arayışına büyük bir ümit oldu. Herkes kendisini o yürüyüşte ifade etti.” şeklinde konuştu.

Levent Gök geçtiğimiz gün Samsun’da Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçında “Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa” sloganı yazılı pankartın tribünlere alınmamasını da eleştirerek; “Türkiye derinden sarsan bir uygulamaya tanık oldu. Mustafa Kemali anmak hiçbir izne tabi değildir. O izin alınmadı diye stada almayan densizleri şiddet ile kınıyoruz. Mustafa Kemal’in kimseden izin almaya ihtiyacı yoktur. Böyle densizlikle Mustafa Kemal Paşa gibi hepimizi saran ve hepimizi birleştiren bir slogana dahi tahammül edemeyen bu zihniyet 15 yıllık AK Parti iktidarının Türkiye’ye getirdiği başka bir dayatmadır. “ dedi.







”Et ve buğday ithalatı çiftçiye ihanettir”

Çiftçinin dışarıdan ithal edilen bazı girdilerle zor durumda bırakıldığını iddia eden Levent Gök şunları söyledi:

“İki gündür Kayseri’deyim. Bazı köylerde çiftçi kardeşlerimizle olma şansı buldum. Tarım sezonu olması nedeniyle çiftçi kardeşlerimizle görüştük. Onların sorunların dinledik. Bir zamanlar kendi kendine yeten en ülkemiz artık buğday ithal eden, büyükbaş, küçükbaş hayvan ithal eden bir konuma geldi. Giderlerle gelirleri karşılaştırdığımızda çiftçi kardeşlerimiz adaletsiz bir tablo içeresinde borçlanarak, ayakta kalmaya çalışıyorlar. Bu iktidar geçen Ramazan bayramında çiftçilerimizi yerle bir eden kararı açıkladı. Şu an Türkiye’de kilosu 75 kuruştan 700 bin ton buğday ithal edilmekte. Çiftçi kardeşimiz ne yapacak. Sosyal devlet neredesiniz? Çiftçinin malı para etmeyecek, dışardan 0 vergiyle 700 bin ton buğday ithal edeceğiz. Sadece bu kadar da değil. Hayvancılık yapanlarda aynı durumda. Hükümet 500 bin büyükbaş, 450 küçükbaş havyan ithal ediyor. Buda yetmiyormuş gibi 95 bin ton kırmızı et ithal ediliyor. Çiftçinin hali ne olacak. Buğdayı para etmiyor. Dışarıdan hayvan geliyor. Yapılanlar çiftçiye ve hayvancılıkla uğraşana büyük darbedir. Bu kabul edilebilir bur durum değil. 6 yıldır et ithal ediliyor. Bir zamanlar et 18 TL idi, şimdi ise 50 TL. İthalatın bir yarar getirmediği görülmüş oldu. Hayvancılığın, meracılığın korunması gerekiyor. Dolayısıyla dışarıdan ithal etmek çiftçiye ihanettir. Böyle giderse ülkemiz üretemeyen bir ülke haline gelecek.”







Basın özgürlüğü vurgusu

Diğer yandan CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin parti binasındaki toplantının ardından Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

Türkiye’deki basın özgürlüğüne değinen CHP heyeti, 26-30 Ağustos tarihinde yapılacak Adalet Kurultayı’na da çağrı yaptı.

Türkiye’de son dönemde medya sektörünün sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten Levent Gök, “toplumun ve yurttaşların haber alma hakkını sağlama konusunda basın dünyasına çok iş düşüyor. Dolayısıyla medya Türkiye’de önemli bir güç… Halkın doğru haber alma hakkının layıkıyla yerine getirilmesi Türkiye’de demokrasinin kurulması ve taçlandırılması açısından da çok önemli. “ dedi.



“Parti ambleminin olmadığı ‘Adalet Kurultayı’ yapıyoruz”

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ise 25 gün süren adalet yürüyüşüne değinerek, “Bizim oradaki amacımız 80 milyonun adaleti içindi… Hakkın hukukun adaletin eşit uygulandığı, üreten ve ürettiğini hakça bölüşen bir Türkiye için yapılmıştır. Mağdur olan herkes adına yaptığımız bir adalet yürüyüşüydü ve bunu güzel bir miting ile taçlandırdık. Şimdide 26- 30 Ağustos tarihleri arasında yine herkesin katılacağı, parti ambleminin olmadığı ‘Adalet Kurultayı’ yapıyoruz. “Bizimde adalet için söyleyecek bir çift sözümüz var” diyorsanız sizleri de oraya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Haber-Foto: Bahar Aksu