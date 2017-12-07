Ayla'nın manevi babası Süleyman Dilbirliği hayatını kaybetti

"Ayla" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Kim'in manevi babası Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği vefat etti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Dilbirliği, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti.
12 KASIM'DAN BU YANA YOĞUN BAKIMDAYDI: Dilbirliği, solunum ve böbrek yetmezliği tanılarıyla 12 Kasım'dan bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.
HASTANEDEN AÇIKLAMA: Bu arada, hastaneden yapılan açıklamada, "Solunum ve böbrek yetmezliği tanılarıyla hastanemiz yoğun bakım kliniğine 12 Kasım'da yatırılan Dilbirliği, yaklaşık 30 gündür aralıklı organ destek tedavileriyle takip ve tedavi altında tutulmuştur. Ancak hastamızın son bir hafta süresince genel durumunda bozulma görülmüş ve son 24 saat boyunca gelişen organ yetmezliği sonucunda yapılan tüm müdahalelere rağmen gazimiz vefat etmiştir." ifadelerine yer verildi.
Astsubay Süleyman Dilbirliği, Kore Savaşı sırasında ailesini savaşta yitiren 5 yaşındaki bir kız çocuğunu sahiplenerek adını Ayla koymuş ve bu öyküsüyle "Ayla" filmine konu olmuştu.
SÜLEYMAN DİLBİRLİĞİ KİMDİR: Birleşmiş Milletler’in yardım çağrısıyla Türkiye, Kore’ye 17 Ekim 1950’de General Tahsin Yazıcı komutasında 5090 kişilik bir tugaydaki askerlerden biri olan Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin hayat hikayesi geçtiğimiz günlerde “Ayla” filmiyle beyaz perdeye taşınmıştı. Gerçek hayat hikayesinden hazırlanan filmde annesi-babası öldürülmüş Koreli bir kız çocuğunu ölümden kurtaran ve çocuğa 15 ay boyunca kendi çocuğu gibi bakan Süleyman Dilbirliği, Türkiye’e dönmek zorunda kalıp bir daha Ayla’dan haber alamamış ve yıllar sonra Ayla adını verdiği kızı 60 sene sonra görmüştü.
Filme konu olan ve savaşta Türk askerlerinin bularak Ayla ismini verdiği Koreli Eunja Kim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok küçük yaşlarda manevi babası Süleyman Astsubay'dan ayrıldıktan sonra ömrünü hep onu özleyerek geçirdiğini söylemişti.
AYLA FİLMİNİ ÇEKMEK ÇOK EĞLENCELİYDİ: Filmde Ayla karakterini canlandıran Koreli çocuk oyuncu Kim Seol ise Türkiye'yi çok sevdiğini ve beş altı kez ailesiyle Türkiye'ye geldiğini söyledi.
"Ayla"nın ilk filmi olmadığını, üç yaşındayken Kore yapımı bir filmde ve "Cevap Ver" isimli bir dizide oynadığını belirten Seol, "Ayla filmini çekmek çok eğlenceliydi. Savaş sahnelerinden hiç korkmadım. Çekimlerde çok eğlendim." diye konuştu.
Seol, filmde babasını canlandıran İsmail Hacıoğlu'nu çok sevdiğini ve onunla film sırasında çok eğlendiğini belirterek, ilgi için Türkçe "Teşekkür ederim" ifadesini kullandı. (İNTERNETHABER.COM)
12 KASIM'DAN BU YANA YOĞUN BAKIMDAYDI: Dilbirliği, solunum ve böbrek yetmezliği tanılarıyla 12 Kasım'dan bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.
HASTANEDEN AÇIKLAMA: Bu arada, hastaneden yapılan açıklamada, "Solunum ve böbrek yetmezliği tanılarıyla hastanemiz yoğun bakım kliniğine 12 Kasım'da yatırılan Dilbirliği, yaklaşık 30 gündür aralıklı organ destek tedavileriyle takip ve tedavi altında tutulmuştur. Ancak hastamızın son bir hafta süresince genel durumunda bozulma görülmüş ve son 24 saat boyunca gelişen organ yetmezliği sonucunda yapılan tüm müdahalelere rağmen gazimiz vefat etmiştir." ifadelerine yer verildi.
Astsubay Süleyman Dilbirliği, Kore Savaşı sırasında ailesini savaşta yitiren 5 yaşındaki bir kız çocuğunu sahiplenerek adını Ayla koymuş ve bu öyküsüyle "Ayla" filmine konu olmuştu.
SÜLEYMAN DİLBİRLİĞİ KİMDİR: Birleşmiş Milletler’in yardım çağrısıyla Türkiye, Kore’ye 17 Ekim 1950’de General Tahsin Yazıcı komutasında 5090 kişilik bir tugaydaki askerlerden biri olan Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin hayat hikayesi geçtiğimiz günlerde “Ayla” filmiyle beyaz perdeye taşınmıştı. Gerçek hayat hikayesinden hazırlanan filmde annesi-babası öldürülmüş Koreli bir kız çocuğunu ölümden kurtaran ve çocuğa 15 ay boyunca kendi çocuğu gibi bakan Süleyman Dilbirliği, Türkiye’e dönmek zorunda kalıp bir daha Ayla’dan haber alamamış ve yıllar sonra Ayla adını verdiği kızı 60 sene sonra görmüştü.
Filme konu olan ve savaşta Türk askerlerinin bularak Ayla ismini verdiği Koreli Eunja Kim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok küçük yaşlarda manevi babası Süleyman Astsubay'dan ayrıldıktan sonra ömrünü hep onu özleyerek geçirdiğini söylemişti.
AYLA FİLMİNİ ÇEKMEK ÇOK EĞLENCELİYDİ: Filmde Ayla karakterini canlandıran Koreli çocuk oyuncu Kim Seol ise Türkiye'yi çok sevdiğini ve beş altı kez ailesiyle Türkiye'ye geldiğini söyledi.
"Ayla"nın ilk filmi olmadığını, üç yaşındayken Kore yapımı bir filmde ve "Cevap Ver" isimli bir dizide oynadığını belirten Seol, "Ayla filmini çekmek çok eğlenceliydi. Savaş sahnelerinden hiç korkmadım. Çekimlerde çok eğlendim." diye konuştu.
Seol, filmde babasını canlandıran İsmail Hacıoğlu'nu çok sevdiğini ve onunla film sırasında çok eğlendiğini belirterek, ilgi için Türkçe "Teşekkür ederim" ifadesini kullandı. (İNTERNETHABER.COM)