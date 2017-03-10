“Aylık 8 Milyon TL Himmet”e açıklama

71 sanıklı FETÖ iddianamesinden derlediğimiz haberimizle ilgili gönderilen açıklamada gizli tanık “Umut”un DK Grup, Murat Karslı, Sami Delikan ve Seyfi Savaşer’i doğrudan hedef alındığı kaydedilerek, bilgilerin yanlış anlamalara sebebiyet verecek şekilde yansıtıldığı ileri sürüldü. ‘Düzeltme ve Cevap Hakkı’na duyduğumuz saygıdan dolayı tarafımıza gönderilen açıklama metnini aynen veriyoruz.



Açıklamanın tam metni şu şekilde;

“Ülkemizi sarsan darbe girişiminin faili Fetullahçı Terör Örgütü (“FETÖ”) ile ilgili olarak, gazetenizde 09.03.2017 perşembe günü ve aynı zamanda internet sitesinde yer alan “Kayseri’den Aylık 8 Milyon TL Himmet” başlıklı haberinizde; DK Grup, Murat Karslı, Sami Delikan ve Seyfi Savaşer hakkında yazılmış olan ve gerçeği yansıtmayan beyanların aydınlatılması için işbu metnin yayınlanması zorunluluğu hasıl olmuştur.



Gizli tanık “Umut”un gerçekle uzaktan yakından ilgisi bulunmayan, DK Grup, Murat Karslı, Sami Delikan ve Seyfi Savaşer’i doğrudan hedef alan, söylemleri henüz tamamlanmamış bir yargı sürecinde, doğruluğu teyit edilmediği halde, yanlış anlamalara sebebiyet verecek şekilde yansıtılmıştır. Gizli tanık söylemlerinin gerçeği yansıtmayabileceği değerli halkımızın da malumudur.



Ayrıca, haberin dayandırıldığı İddianamede veya herhangi bir yargı yerinde; DK Grup, Sami Delikan, Murat Karslı ve Seyfi Savaşer şüpheli (sanık) vasfında yer almamaktadır. Kaldı ki ismi geçen şahısların ve kurumun FETÖ terör örgütü ile hiçbir irtibatı ya da iltisakı mevcut değildir.



Haberde belirtilen olayların hayal ürünü olduğu; şirketler topluluğumuz DK Grup’u vergi incelemesine yetkili kurumun, mevzuat gereği, Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı olduğu, Kayseri Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı’nın inceleme yetkisi bulunmadığı, yetkisi bulunmayan bir kurum personeline rüşvet verilmesinin de tutarlı bir açıklamasının olmadığı gerçeği karşısında ortaya çıkmaktadır. Nitekim, DK Grup şirketlerinin tamamının ve bütün dönemlerinin vergi incelemesine 2014 yılında Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı’nca başlanmış ve 2016 yılında tamamlanmıştır. Gizli tanıkça iddia edilen hususlara ilişkin bir bulguya rastlanılmamıştır.



Kamuoyuna belirtmek gerekir ki; şirketler topluluğumuzu oluşturan DK Grup, bu şirketlerin ortaklarından Sami Delikan ve Murat Karslı ile şirketler grubunun mali müşavirliğini yürütmekte olan Seyfi Savaşer; Kayseri eşrafında bilinen ve dürüstlükleriyle tanınan kimselerdir. Bu kişilere karşı maddi çıkar elde etmek amacıyla, iftira atmak için gizli tanıklık rolüne soyunan kişi veya kuruluşların asılsız iddialarına karşı gerekli tüm yasal işlemler başlatılmıştır. Ayrıca, ilgili kişiler hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacak olup, süreç kararlılıkla sürdürülecektir.



DK Grup, Murat Karslı, Sami Delikan ve Seyfi Savaşer”

(Kayseri Gündem)