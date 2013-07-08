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AYYILDIZLAR SPORTİF OYUNLARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Meysu Outlet Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen Ayyıldızlar Sportif Oyunları, AVM’ye gelen çocukların ilgi odağı oldu.

AYYILDIZLAR SPORTİF OYUNLARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Türkiye’de ilk defa uygulanan ve Türkler tarafından uyarlanan Ayyıldızlar Sportif Oyunları, Meysu Outlet AVM’de sergilendi. Aileleri ile birlikte AVM’ye gelen çocukların ilgi odağı olan oyun, çocukların eğlenceli bir vakit geçirmesini sağladı. İki kişinin karşılıklı olarak oynandığı oyuna anne ve babalar da ilgi gösterdi.
Oyun hakkında bilgi veren Ayyıldızlar Sportif Oyunları Kurucusu Turgut Kantekin, “Ayyıldız Sportif Oyunları Kayseri’de 5-6 arkadaş ile başlattığımız bir oyundur. Buradaki şartlar dahilinde oyunlarımızı kolaydan zora doğru sergiliyoruz. Şu an yeni standımızı açtık. Çocukların çok sevdiği bir oyun. Yüzde yüz Türk oyunudur” ifadelerinde bulundu.
Meysu Outlet AVM Müdürü Selen Konyalıoğlu da, “Ayyıldız spora sosyal sorumluluk anlamında destek oluyoruz. Buraya gelen ziyaretçilerimize bu güzel sporla tanıştırmayı amaçlıyoruz. Etkinliklerimiz hafta sonları düzenlenecek. Şimdi de çocuklar kendi aralarında milli turnuva yapıyorlar. Spora desteğimizi sürdüreceğiz” diye konuştu. 
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