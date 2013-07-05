Azerbaycan'dan Kayseri'ye Kardeşlik Teklifi

Bir dizi toplantı ve programa katılmak üzere Kayseri'de bulunan Azerbaycan Büyükelçisi Bağırov, Kayseri programı çerçevesinde Başkan Özhaseki ile bir süre görüştü.

Yoğun gündem arasında zaman bulup kendilerini kabul ettiği için Başkan Özhaseki'ye teşekkür eden Büyükelçi Bağırov, "Ziyaretimizin asıl amacı, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin daha da gelişmesi ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin artarak iş adamlarına daha güzel imkanların sunulmasıdır. Umarım bu ziyaret olumlu olur ve güzel neticeler alarak buradan ayrılırız" dedi.

"KAYSERİ GÜZEL VE HUZURLU"

Kayseri'ye ilk kez geldiğinin altını çizen Büyükelçi Bağırov, "Kayseri'de çok güzel, huzurlu bir ortam var. Bu ortamı sağlamada belediye başkanı olarak sizin rolünüz çok büyük. Kayseri'nin inkişafında büyük adımlar atılmış" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'dan bir şehir ile Kayseri'yi kardeş şehir yapma arzusunda olduklarını kaydeden Büyükelçi Bağırov, bu konuda Başkan Özhaseki'den destek istedi. Kardeş şehir ilişkilerinin dostane ilişkilerin daha da gelişmesine vesile olacağını belirten Bağırov, Kayseri'de eğitim gören öğrencilerin memnuniyetinden söz ederek Başkan Özhaseki'ye teşekkürlerini iletti.

"GURBETTEKİ KARDEŞLERİMİZ"

Başkan Özhaseki ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Kayseri'nin köklü tarihi hakkında konuk büyükelçiye bilgiler verdi.

Kayseri'nin kadim bir kent olduğunun altını çizen Başkan Özhaseki, "Burada sanayi, ticaret ve üretim ön planda. Bunun yanı sıra Kayseri, bir huzur şehri. Bende bu şehre hizmet etmekten gurur duyuyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı süresi boyunca şehirde önemli hizmetlerin gerçekleştiğini belirten Başkan Özhaseki, "Yapılan hizmetler neticesinde şehir açığa çıktı ve bizim değerlerimizi taşıyan bütün insanların övünebileceği bir hale geldi" dedi.

Kayseri'nin Azerbaycan'a bakışını anlatan Başkan Özhaseki, "Azerbaycanlılar bizim adeta gurbetteki bir kardeşimiz gibidir. Bu olumlu bakışa rağmen kardeş şehir ilişkilerinin kurulması noktasında çok geç kaldık. Bu ilişkilerin biran önce kurulması ve karşılıklı ziyaretlerin, ticaretin artması lazım. İnşallah bu ziyaret bu ilişkilerin kurulmasına vesile olur" şeklinde konuştu.

Başkan Özhaseki daha sonra ise Bağırov'a uydu haritası üzerinden şehrin konumu hakkında bilgiler verdi.

Ziyarettin sonunda Başkan Özhaseki, konuk büyükelçiye üzeri Türk motifleri ile süslenmiş el yapımı bir sürahi ve Kayseri Tanıtım Kitabı, Büyükelçi Bağırov ise Başkan Özhaseki'ye Azerbaycan halısı ve Azerbaycan'ı anlatan kitaplar armağan etti.