Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Baba, ailenin temel direğidir”

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, Türk geleneğinde ailenin temel direği olarak görülen, adaleti, paylaşmayı, dayanışmayı ve sorumluluğu simgeleyen tüm babaların Babalar Günü’nü kutladı.

“Baba, ailenin temel direğidir”

Toplumun çekirdeği olan ailenin, toplumsal değerlerin yaşatıldığı, kültür ve geleneklerin nesilden nesle aktarıldığı en önemli sosyal yapı olduğunu söyleyen Başkan Aksoy; “Geleceğimizin emanetçisi çocuklarımızın kahramanı, onlara hayatı öğreten, güven duygusunu aşılayan 'babaların' günü bugün. Baba figürü, Türk toplumunda ailede büyük bir yer tutar. Bir ömür boyu evlatlarına tecrübeleriyle yol gösterici olarak bu yolda maddi ve manevi tüm olanaklarını evlatları için seferber eder. Bu sebepledir ki babalara hak ettiği itibar tek bir gün değil, onlar gibi bir ömür boyu, karşılıksız bir şekilde gösterilmelidir. Türk geleneğinde ailenin temel direği olarak görülen, adaleti, paylaşmayı, dayanışmayı ve sorumluluğu simgeleyen tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyor, aileleriyle birlikte huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum" dedi.

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMakina Mühendisleri Odası Kayseri ŞubesiAkif Aksoy
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.