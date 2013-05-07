Baba Oğul Tartışması Tatlı Bitti

Halk Otobüsleri Esnafı Odası'nda 3 Mayıs Cuma günü yaşanan baba-oğul tartışması, Hüseyin Arslan'ın babası Ali Arslan'ın elini kameralar karşısında öpmesi ile tatlıya bağlandı. Halk Otobüsleri Esnafı Odası Başkanı Ali Arslan, olay sonrasında düzenlediği basın toplantısında olayın ailevi nedenlerden dolayı çıktığını ve olayda silah kullanılmadığını ifade etti.



Başkan Arslan, "Geçtiğimiz günlerde ailevi nedenlerden dolayı, oğlum ile yaşadığımız bir tartışmanın bazı basın yayın organlarında veriliş tarzı şahsımı çok üzmüştür. Yaşanan tartışma, bazı yerel gazetelerde çarpıtılarak verilmiştir. Ailevi nedenlerden dolayı yaşanan küçük bir tartışmanın çeşitli basın yayın organlarında bu denli büyütülmesi ve olmayan şeylerin olduğu gibi gösterilmesi şahsımı yıpratmaya yönelik bir girişimdir" ifadelerinde bulundu.



Hüseyin Arslan ise, "Hiçbir silah ve kavga olayının olmadığı bir gün değerli büyüğüm olan babam Ali Arslan'ı yıpratmak için yanlış ve olmamış bir olayın içine çekmek isteyen ve Kayseri kamuoyunu bilgilendiren gazete ve onu yönlendiren kişilerin daha dikkatli olmasını istiyorum" diye konuştu. (iha)



