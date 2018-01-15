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Baba olmanın önemi anlatıldı

Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, aile yapısında baba olmanın önemini anlattı.

Baba olmanın önemi anlatıldı

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Özer, babanın evde çoğu zaman bir otorite ve ayrı bir ağırlığı olan bir konumda olduğunu belirtti.



Aile yapısıyla ilgili bilgiler veren Özer, şunları kaydetti:

"Toplumuzda, özellikle erkek çocukları babalarıyla iletişim kurmak istediklerinde ilk olarak annelerini devreye sokarlar. 'Anne, babama söyle maça gideceğim, anne babama söyle arkadaşımın evinde kalacağım' şeklindeki konuşmalar baba evlat arasında muhtemel iletişimi bile anneye yüklemektedir. Baba evlat arasında bu iletişimsizlik anneyi arabulucu konuma getirmektedir. Ebeveynin kendi üzerine düşen vazifeleri birbirine karıştırması ve yerine getirmemesi, aile içi iletişime büyük zararlar verecektir.



Çocuğun hayatında annenin ve babanın rolü farklıdır. Hiçbir anne, bir babanın ve hiçbir baba bir annenin rolünü taşıyabilecek güçte değildir. Her anne ve her baba sınırı içinde çocuğun benlik algısını ve özgüveni oluşturmasına destek verir. Baba kavramı ağırdır. Anne ise her an her şeyi konuşabileceğimiz biri olma özelliğine sahiptir. Bir anlamda annelerimiz alınmasın ama anne el, ayaktır. Annenin seni seviyorum demesiyle, babanın seni seviyorum demesinin ne kadar farklı etkilere sahip olduğunu bizzat öğrencilerle olan görüşmelerimizde açığa çıkartıyoruz"

Özer ayrıca kırsal kesimde yaşayan bireylerin babalarıyla olan ilişkilerinin daha organik, daha resmi olduğunu bildirdi. (AA) 

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