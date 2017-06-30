“BAĞ VE BAHÇELERİ İÇME SUYU İLE SULAMAYALIM” 

Köye yapılan yatırımlara da değinen Muhtar Şakir Arslantaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e katkılarından dolayı teşekkür etti. Arslantaş, “Köy halkı da yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Hayat kaynağı suyun son bir hafta içinde yaşadıkları sıkıntılar ve aksaklıklar dolayısıyla önemini bir kat daha hissettiklerini anlattılar.” ifadelerini kullandı.





Arslantaş, “Kış ve ilkbahar mevsiminin kurak geçmesinden dolayı kaynaklarda azalma oldu. Verilen su, vatandaşın ihtiyacını fazlasıyla karşılayabilecek durumda. Ama ne yazık ki bizim içme suyu amaçlı sunduğumuz suları, bazı vatandaşlarımız bahçe sulamasında kullanıyor.” dedi.





Bu sıcak yaz mevsiminde, üst kesimlerde oturan komşuları da düşünerek su tüketimi yapmamız gerektiğini vurgulayan Arslantaş “Vatandaşlarımıza şu uyarıyı bir kez daha yapmak istiyorum; bu aylarda özellikle bağ ve bahçe sulamalarında dikkatli davranmalıyız. Çünkü üst kesimlerde olan vatandaşlarımız, alt kesimlerde oturan bağcıların ağaç, sebze ve yeşil alanları içme suyu ile suladıkları için susuz kalmaktadırlar. Önemle rica ediyorum içme suyumuzu, amacı dışında kullanmayalım ve kullananları uyaralım,” diye konuştu.

Haber: Fatma Ural Arslantaş

