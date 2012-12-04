Bağdat Bakan Yıldız'ın uçağına iniş izni vermedi

Geçtiğimiz aylarda Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarihi bir ziyarete imza atmış ve 75 yıl aradan sonra Kerkük'e giden ilk Türk Dışişleri Bakanı olmuştu. Merkezi Irak hükümeti, Davutoğlu'nun bu ziyaretine sert tepki göstermiş, ancak Kuzey Irak yönetimi Davutoğlu'nun Kerkük ziyaretinin bilgileri dahilinde gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

BAKAN UÇAĞI ERBİL'E İNDİRİLMEDİ



Yaşanan bu gerilim sonrası Irak cephesinden misilleme olarak anlamlandırılabilecek bir hamle geldi. Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın akşam saatlerinde Kuzey Irak'ın Erbil kentini ziyaret etmesi planlanmıştı. Reuters'in haberine göre Taner Yıldız'ın Erbil'e giden uçağı Irak hükümeti tarafından kente indirilmedi. Bakan Yıldız'ın uçağı Kayseri'ye geri döndü.



Irak'ın başkenti Bağdat'a gitmek için İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkması beklenen uçak, Irak Bağdat'a uçuş izni vermeyince varış adresini Erbil olarak belirledi ve bakanın uçağı havalandı. Ancak uçak havadayken Irak'ın Erbil için de izin vermediği bilgisi geldi. Bu son dakika bilgisi sonrası uçak Kayseri'ye indi. Bakan Yıldız, Erbil'de bir enerji konferansına katılacaktı..

TANER YILDIZ: "UÇUŞ YASAĞI BİZE BİLDİRİLMİŞTİ"



Enerji Bakanı Taner Yıldız, Irak kriziyle ilgili uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yanlış anlaşılmanın giderileceğine inanıyorum. Erbil'de Neçirvan Barzani ile görüşecektim. Bu olayın Kuzey Iraklı kardeşlerimizle aramızda bir soruna neden olacağını zannetmiyorum. Bize Kuzey Irak hava sahasının özel uçuşlara kapalı olduğu bildirilmişti, ancak biz sorunun çözülebileceğini düşünüyorduk" diye konuştu.

TÜRKİYE VE KUZEY IRAK'IN PETROL İŞBİRLİĞİ



Türkiye ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasında son dönemde birçok önemli petrol anlaşması imzalandı. Öte yandan birçok Türk şirket de Kuzey Irak'ta petrol arama çalışması yürütüyor..

İŞTE BAKAN YILDIZ'IN UÇAKTAKİ SÖZLERİ



“Merkezi Irak hükümetine rağmen bir şey yapma niyetimiz yok. Doğru da olmaz. Ama Norveç, ABD, Güney Kore firmaları Irak’ın kuzeyinde çalışırken, buna kayıtsız kalmamız mümkün değil. 19 ülkenin 37 firmayla iş yaptığı Irak’ın kuzeyine, Türkiye’nin sırtını çevirmesi asıl suç olur. Ben Başbakan Yardımcısı Sayın Hüseyin Şehristani’yi Boğaz’da yemek yemeye davet ediyorum. Eğer davet ederse Bağdat’ta çorba içmeye de giderim. Biz konuşmazsak bu pürüzlerin giderilmesi nasıl mümkün olacak?

YÜK OLDUĞU BİLİNİR AMA…



Siyasetin enerjiye, enerjinin siyasete zaman zaman yük olduğu bilinir. Ancak enerji omzu güçlenirse bazı siyasi pürüzleri daha rahat kaldırırız. Türkiye Irak’ın her yerindeki enerji üretimi ihalelerine katıldı. 25 milyar dolarlık projeden, TPAO’nun payına düşen 5 milyar dolar. Sadece Irak’ın kuzeyiyle iş yapma derdimiz yok.

HİÇBİR ŞEY GİZLİ KALMASIN



Bugün Irak’ın petrol geliri 100 milyar dolar. Üretimi 2,7 milyon varil. Üretim eğer 8 milyon varile çıkarsa geliri 300 milyar olur. Irak da 3 yılda yeniden kurulur. Biz şeffaflığın gücüne inanıyoruz. Hiçbir şeyin gizli kalmamasını, konuşulmasını istiyoruz. Eğer Rusya ile bunu başardıysak, kardeşimiz Irak ile kardeşimiz Şehristani ile niye başaramayalım diyoruz.”

