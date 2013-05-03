Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele personeli tarafından, madde kullanımı ile etkin mücadelede operasyonel faaliyetlerin yanı sıra madde bağımlılığı ile mücadelede toplumda farkındalık düzeyini arttırarak, bağımlılık yapıcı maddelere karşı ‘Hayır’ denmesini hedefleyen “Erciyes Gençlik Yeni Hayat” isimli proje sürdürülüyor.Proje çerçevesinde Bünyan ilçesinde bulunan Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören 80 öğrenci ile 3 öğretmene iki seans halinde toplam 120 dakika “Madde Kullanımı ve Bağımlılığı” konularında bilgilendirme yapıldı.
BAĞIMLILIK YAPICI MADDELERE ‘HAYIR’ DEYİN
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Bünyan ilçesindeki seminerde 80 öğrenci ve 3 öğretmene madde bağımlılığı ve kullanımı anlatıldı.
03 Mayıs 2013 Cuma 18:45
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