Bahçeli: “AK Parti milletvekili adayları oyuna gelmemelidir”

Kadir Has Kongre Merkezinde gerçekleştirilen ve Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Niğde, Nevşehir, Kırşehir teşkilatlarının bulunduğu toplantıya, Kayseri MHP 27’nci dönem milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü, çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı. Ayrıca, Çin zulmünden kaçtıkları için Kayseri’ye yerleştirilen Doğu Türkistanlı vatandaşlar da Doğu Türkistan ve Türk bayrakları ile katıldı.

Açılış konuşmasını yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine dair bilgi verdi. Bu sistemde yasama, yürütme ve yargı organlarının güçleneceğini söyleyen Bahçeli, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi siyasi ve toplumsal uzlaşmanın ön plana çıktığı bir yapıdır. Cumhur bu sisteme onay vermiş, 16 Nisan halk oylamasıyla bir milat olmuştur. Yeni sistemde kutuplaşma ihtimali en aza çekilmiştir. Siyasi partilerin uzlaşmaktan, ahlaki ittifak kurmaktan başka seçeneği kalmamıştır” diye konuştu.

Kongre Merkezinde, Bahçeli'nin seçim vaatlerini içeren, ‘Askerlik süresi prim ödemeksizin emeklilik hizmetine sayılacak’, ‘Üniversiteye giriş sınavı kaldırılacak’, ‘Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti giderilecek’, ‘ Polislerimizin ek göstergeleri 3600’e yükseltilecek’, ‘Engelli ve engelli yakını aylığı yükseltilecek’, ‘AVM Yasası yeniden düzenlenecek’, ‘Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti giderilecek’, ‘Sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilecek’ pankartları asıldı.

Türkiye’nin bekası için cumhur ittifakının içinde yer aldıklarını ifade eden Bahçeli, “Özellikle AK Parti milletvekili adayları oyuna gelmeyin. İttifakımız AKP ve MHP’dir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. MHP’yi dışlamaya gücünüz yetmeyecektir. Bunu böyle bilin” dedi. Bahçeli’nin konuşmasından başlıklar şu şekilde:



“Cumhur İttifakı Türkiye’nin bekasıdır”

“İstiklalimize saldırılırken, cumhurun emanetini daha fazla sahiplenmeli Cumhuriyetin kuruluş felsefesini müdafaa etmeli, ülkemiz için sorumluluk almalı, bir olmalıydık. Mevzu bahis olan bekamızdır, vatandır, cepheleşmeye, ters düşmeye yer yoktur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi cumhurun bizzat kendi mimarisidir. Yeni sistemin doğasına uygun bir şekilde siyasi partiler arasında ittifak kurabilmenin kanuni alt yapısı hazırlanmış, bu kapsamda AK Parti ile MHP’li kardeşlerimiz cumhur ittifakı çatısı altında bir araya gelmiştir. Cumhur ittifakı milli bekanın sırrı, istiklalin muhafızıdır. Bu sistemin bütün kurum ve kurallarıyla inşası için cumhurun ittifakla hareketi tarihi ve milli bir sorumluluktur. Varsın başkaları ihanet ittifakıyla acunsun, FETÖ ittifakından medet umsun. Biz cumhur diyeceğiz, cumhuriyet diyeceğiz, Türkiye’nin ittifak ve iradesiyle hepsini şaşkına, alayını sudan çıkmış balığa çevireceğiz.”



“Şarlatan anket şirketlerine inanmayın”

“Türk düşmanlarının Türkiye muhaliflerinin cumhurun ittifakı karşısında ufalanmaktan başka çaresi yoktur. Bunun için 24 Haziran tarihi fırsattır. Ümitsiz olmayacağız çünkü Allah vardır. Karamsar olmayacağız güven veren, gelecek vaat eden cumhur ittifakı hazırdır, mutlaka başaracaktır. Milliyetçi Hareket Partisi TBMM’de çok güçlü bir şekilde temsil edilecektir. Sizler de buna emin olunuz, dedikodulara aldırmayınız, şarlatan anket şirketlerine bakmayınız. Oy oranımızı düşük göstermek için kudurmuş gibi çalışan şarlatanlara cumhur ittifakı 24 Haziran’da darbeyi indirecektir. Bizim anketimiz milli vicdandır. Bizim anketimiz ahlaktır, adalettir, bayrak ve vatan sevdasında eriyen Türk milletinin tertemiz evlatlarının iradesidir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ilk turda seçilecektir. Aziz vatandaşlarım, MHP’ye milletvekili seçimlerinde oy verecektir. Gördüğümüz budur. Gerçekleşecek olan da budur. Dedikodu mahalle aralarında olur, biz siyaset yapıyoruz, üstelik adam gibi ve mertçe yapıyoruz. Fitne, günahkarların mesleğidir. Bunların hiçbirine itibar etmeyiniz, sırtınızı çeviriniz.”



“MHP Türkiye’nin kalesidir, MHP düşmeden Türkiye düşmez”

“MHP Türkiye’dir, Türk milletidir, vatana duyulan eşsiz, emssalsiz sevgidir, sadakattir. MHP’nin yükselişini hiç kimse hiçbir müfteri durduramayacaktır. Biz 49 yıldır millet hizmetinde, vatan nöbetindeyiz. Söz konusu vatan olduğu zaman hiçbir güce boyun eğmeyiz. Fedakarlıkta da isteneni yaparız, nitekim yapıyoruz. 1 Kasım’dan sonra partimizi ele geçirmek istediler, direndik. Davamızı kundaklamak istediler izin vermedik. FETÖ kontrollü saldırıya maruz kaldık, saflarımızı koruduk. Ülküsüne sevdalanmış kardeşlerimizi iktidar sözleriyle aldattılar. Ülkücü irade dediler çürük çıktılar. 12 Eylül’den sonra en mütecaviz saldırıları imanla durdurduk. FETÖ’nün oyunlarını bozduk, üç hilal sancağımızı soldurmak için yarış içine girdileri yine anket senaryolarına saldırdılar MHP Türkiye’nin son kalesidir, bu kale düşmeden Türkiye düşmeyecektir.”



“Türk bayrağı Kandil’e de dikilecek”

“İç ve dış sorun alanlarımız artmaktadır. Türkiye’nin belini bükmek, iç ve dış barış ortamını bozmak için FETÖ; PKK, PYD, IŞİD, CHP ve HDP emel birliği yapmışlar, her türlü rezalete çanak tutmuşlardır. 15 Temmuz’dan sonra işgal denemesi yapan teröristler yabancı ülkelerde güvenlikte tutulmaktadır. Bu kepazelik değil midir, ihanet değil midir? Hani demokrasi, insan hakları, hukuk. FETÖ’cüleri himaye eden Yunanistan Türkiye’nin sinir uçlarıyla oynamaktadır. Bu son gelişmeler FETÖ ile Yunanistan’ı işgal planı denkliğinde eşitlenmiştir. Teröristlerin korunup kollanması, insanlık değerlerini çiğnemek, komşuluk hukukunu hiçe saymaktır. Yunanistan bundan kaçamaz. Ege adalarını istilaya yeltenen Yunanistan Türkiye’nin daha fazla sınırlarını zorlamamalıdır. Bu kapsamda ABD’de FETÖ elebaşını Türkiye’ye teslimi gerçekleşmelidir. Menbiç konusunda ABD ile varılan uzşlaşma Türkiye’yi memnun etmiştir. İki ülke Menbiç temelinde bir yol haritası üzerine anlaşmaya varmışlardır. İlk aşamada ön hazırlık toplantıları, ikinci aşamada YPG’nin elinden silahların alınması, son aşamada yönetimin nasıl olacağı belirlenecektir. PKK YPG’nin Fırat’ın doğusuna yerleşmesi ve mücavir alanlara doldurulması daha tehlikeli olmayacak mıdır? Menbiç’ten çıkarılmalı isabetlidir ancak bu hainler mutlaka hesap vermeli, döktükleri kanların bedelini ödemelidir. Güney sınırlarımızda hiçbir kanunsuz harekete müsaade edilmemelidir. Teröristlerin barınak ve sığınakları yeryüzünden silinmelidir. Türk bayrağı nasıl Afrin’e dikildiyse aynısı da Kandil’de yapılmalıdır. Devir Türk devridir. Türkiye terör sorunundan kurtarılmalıdır.”



“CHP apoletleri sökmeye hazırlanırken Cumhur İttifakı teröristlerin kanlı dişlerini sökecek”

“Teröristten cumhurbaşkanı adayı bile çıkmıştır. CHP’si, İP’i Saadet’i Demirtaş’ın hapisten çıkarılması için ortak basın açıklaması yapmıştır. Aday İnce, Türk generalinin apoletlerini sökme emrini Kandil’den mi almıştır? Bunlara acırsak acınacak duruma düşeriz, rehavete kapılırsak ağır sonuçlarla yüzleşiriz. CHP kahraman Türk komutanlarının apoletlerini sökmek için hazırlık yaparken, cumhur ittifakı teröristlerin kanlı dişlerini birer birer sökecek. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Adayımız Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi elzemdir. İnsanımız için her şeye değer, haydi hep beraber. Ülkemiz için her şeye değer haydi hep beraber, yine hep beraber. Konu vatansa siyaset ikinci plandadır. Bizim sevdamız Türkiye’dir. Sevgi ve bağlılığımız kökeni, mezhebi, yöresi ne olursa olsun tüm kardeşlerimize yetecektir.”



“Yeni sistemle yargı, yürütme ve yasama güçlenecek”

“Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi Türkiye’nin geleceğinin teminatıdır. Yeni sistemle birlikte kuvvetler ayrımı daha da netleşecek ve güçlenecektir. Yargı bağımsız ve tarafsız, yasama daha güçlü, yürütme daha aktif ve seri hale gelecektir. 24 Haziran’da yeni sistem devreye alınacaktır. Biz de bunun gelişimine katkı sunacağız. MHP sosyal, siyasal ve ekonomik politikalara yön ve istikamet verecek siyasi bir yetkinliğe ulaşacaktır. Seçim beyannamemizde açıkladığımız söz ve vaatlerimizi TBMM’de çalışarak gerçekleştireceğiz. Teröristler, çocuk istismarcıları hariç olmak üzere af çıkarılması, vatandaşlarımızın kredi ve kredi kartı borçlarından kurtarılması, esnaf ve çiftçilerimizin vergi ve prim yükünün hafifletilmesi, AVM yasalarının yeniden gözden geçirilmesi, esnaf ve sanatkarlarımızın geçmiş hizmetlerine borçlanma hakkı tanınması, staj sürelerinin emeklilik hizmetine sayılması, şoför esnafımıza yıpranma payı temin edilmesi, çiftçilerimizin kullandığı mazot üzerindeki vergilerin kaldırılması, çiftçi girdilerinin vergi yükünün düşürülmesi, gençlerimizin iş buluncaya kadar ailelerinin sağlık sigortasından yararlanması, ön lisans mezunlarına lisans tamamlama imkanı tanınması, üniversiteye giriş sınavlarının kaldırılması, emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mecburiyetinin giderilmesi, kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesi, kadına ve çocuğa karşı suçlarda cezaların artırılması, asgari ücretten vergi alınması, kadro alamayan taşeron işçilerin kadroya alınması, kamu çalışanlarının tüm ek ödemelerinin emekli aylığına yansıtılması, sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesi, öğretmenlerimizin ek göstergesinin 3600’e çıkarılması, atanamayan öğretmenlerimizin kademeli olarak atanması, maliye ve gelir idaresi çalışanlarımıza kurum içi uzmanlık sınavı açılması, kahraman ve fedakar uzman çavuşlarımızın tümünün kadroya alınması ve mali ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi, emniyet çalışanlarımızın özlük haklarının düzenlenmesi, engelli ve engelli yakını aylıklarının yükseltilmesi, muharip gazi ve şeref aylığının, şehit anne ve babalarının aldıkları maaşın artırılması, ordu ve polis vazife malullerinin maaşlarının iyileştirilmesi, malul sayılmayan gazilere gazilik unvanı verilmesi için gerekli yasaların çıkarılması konusunda bütün gayret ve samimiyetimizle mücadele edeceğiz. Gayret bizden takdir aziz Türk milletinden.”

Konuşmasının ardından kendisine Kayserispor bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye edilen Bahçeli, Kayseri’den ayrıldı.