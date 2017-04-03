Bahçeli Kayseri’deki ‘Evet’ oylarını artırdı

Kocasinan Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen Küçük Millet Meclisi birleşiminin bu ayki konuğu AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel oldu. Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili bilgi veren Karayel, tartışılan birkaç madde ile ilgili bilgiler verdi. 18 yaşında milletvekili olunmasının çok fazla speküle edildiğini kaydeden Karayel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz hafta Kayseri’de yaptığı mitingle birlikte ülkücülerin şehrimizdeki ‘Evet’ oyunun arttığını söyledi. Oy oranları ile ilgili bir soruya ise Karayel önümüzdeki haftalarda bir anket açıklayacaklarını kaydetti.

Haber: Bünyamin Gültekin

