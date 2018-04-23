Bahçeli'nin İYİ Parti sıralarına bakışı olay oldu! İşte o anlar...

TBMM Genel Kurulu, Meclisin açılışının 98. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı. İYİ Parti CHP'den gelen 15 milletvekili ile Meclis'te grup kuran İYİ Parti, Genel Kurul'da yan yana oturdu. 23 Nisan özel oturumu için Meclis'e gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti sıralarına bakışı dikkat çekti... Bahçeli, İYİ parti adına eski MHP Milletvekili Nuri Okutan kürsüye çıkınca, Meclis Genel Kurulu'nu terketti. Aynı dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan da genel kuruldan ayrıldı... Bahçeli, CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesi için "Siyaset hile ve hülle kabul etmez" dedi.

BAHÇELİ'YE DÖNÜP BAKMADI... MHP sırasının en önünde MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti grup sırasının başında ise bir dönem MHP'de grup başkanvekilliği de yapan Yusuf Halaçoğlu oturdu. Devlet Bahçeli ile Yusuf Halaçoğlu, birbirlerine çok yakın olmalarına rağmen tek bir söz etmediler, göz göze bile gelmediler. Meclis Genel Kurulu toplantısının başlangıcında MHP'liler İYİ parti için ayrılan sıralara itiraz etmiş ve yer değişikliği yapılmıştı...

İYİ PARTİ KONUŞMAYA BAŞLAYINCA TERKETTİ... MHP lideri Bahçeli, TBMM Genel Kurulu'nun, Meclisin açılışının 98. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplantısında konuşma sırası İYİ Parti grubuna gelince Meclis'i terketti. Bahçeli ile aynı dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan da salondan ayrıldı... Bunun üzerine İYİ Parti adına kürsüye çıkan Nuri Okutan, Erdoğan ve Bahçeli'nin bu tavrını eleştirdi...

SSİYASET HİLE VE HÜLLE KABUL ETMEZ... Bahçeli, TBMM'den ayrılırken, CHP'den 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili tartışmalar çerçevesinde, kendisine eşlik eden milletvekillerine, "Siyaset hile ve hülle kabul etmez" değerlendirmesinde bulundu. (İNTERNETHABER.COM)