Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bakan Akar Kayseri'ye geliyor

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Kayseri'ye gelecek olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar için hazırlıklar devam ediyor.

Bakan Akar Kayseri'ye geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte yarın Kayseri'ye gelerek etkinliklere katılacak. Etkinlikler kapsamında Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) 'Savunma ve Havacılık Sektörü'nde Kayseri Sanayisinin Gelecekteki Yeri' paneline katılacak olan Bakan Akar ve beraberindekiler, gün boyu çeşitli programlar gerçekleştirecek. KTO'da ise yarın saat 10:00'da düzenlenecek olan panelin hazırlıkları devam ediyor.



Programa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, askeri ve sivil bürokratların da katılması bekleniyor.



--



--

 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerHulusi AkarZiyaretMİLLİ SAVUNMA BAKANI
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.