Bakan Akar Kayseri'ye geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte yarın Kayseri'ye gelerek etkinliklere katılacak. Etkinlikler kapsamında Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) 'Savunma ve Havacılık Sektörü'nde Kayseri Sanayisinin Gelecekteki Yeri' paneline katılacak olan Bakan Akar ve beraberindekiler, gün boyu çeşitli programlar gerçekleştirecek. KTO'da ise yarın saat 10:00'da düzenlenecek olan panelin hazırlıkları devam ediyor.







Programa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, askeri ve sivil bürokratların da katılması bekleniyor.







--







--



