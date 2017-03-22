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Bakan Arslan ABD'li Muhataplara Mektup Gönderdi

Bakan Arslan ABD'li muhataplara mektup gönderdi. Arslan "Türkiye uluslararası güvenlik kurallarına uyuyor. İstanbul ve Ankara bu yasak kapsamından çıkarılmalı" dedi.

Bakan Arslan ABD'li Muhataplara Mektup Gönderdi
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Ulaştırma  Denizcilik ve Haberleşme Bakanı  Ahmet Arslan ABD'li muhataplara mektup gönderdi. Arslan " Türkiye uluslararası güvenlik kurallarına uyuyor.  İstanbul ve  Ankara bu yasak kapsamından çıkarılmalı" dedi.

"TÜRKİYE ULUSLARARASI GÜVENLİK KURALLARINA UYUYOR"

ABD'nin uçakta elektronik cihaz yasağına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Ulaştırma,  Denizcilik ve Haberleşme Bakanı  Ahmet Arslan ABD'li mevkidaşına mektup gönderdi.

Mektupta, "Uygulama yolcunun uçuş konforunu olumsuz etkiliyor.  İstanbul ve  Ankara yasak kapsamından çıkarılmalı.  Türkiye uluslararası güvenlik kurallarına uyuyor" ifadeleri yer aldı.

YASAK CUMA GÜNÜ

ABD'nin  İstanbul'un da içinde olduğu 10 havalimanından ülkesine uçuşlarda güvenliği gerekçe göstererek kabine cep telefonundan büyük elektronik alet almayı yasaklaması ile ilgili uygulama  Atatürk Havalimanı'nda cuma günü başlayacak. (son dakika)

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BAKAN ARSLANABDTürkiye
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