Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlık Müşaviri İl Müdür Vekili Kamil Akçadırcı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, toplantıya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'ün de katılacağı bildirildi. Akçadırcı açıklamasında, ''Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan TR 72 Bölgesi’ni kapsayacak olan '2023’e, 10 Kala Ar-Ge ve Yenilikte Kayseri, Sivas, Yozgat' konulu 'Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı'na Bakanımız Sayın Nihat Ergün de teşrif edeceklerdir'' dedi.
Bakan Ergün Kayseri'ye Geliyor
Türkiye'nin bilim ve teknoloji ile kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre ''Düzey-2'' bölgelerinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca “Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantıları” düzenleniyor. Bu toplantıların 9'uncusu, Kayseri'de 19 Haziran Çarşamba günü Kayseri'de yapılacak.
17 Haziran 2013 Pazartesi 12:23
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