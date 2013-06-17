Bakan Ergün Kayseri'ye Geliyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlık Müşaviri İl Müdür Vekili Kamil Akçadırcı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, toplantıya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'ün de katılacağı bildirildi. Akçadırcı açıklamasında, ''Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan TR 72 Bölgesi’ni kapsayacak olan '2023’e, 10 Kala Ar-Ge ve Yenilikte Kayseri, Sivas, Yozgat' konulu 'Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı'na Bakanımız Sayın Nihat Ergün de teşrif edeceklerdir'' dedi.