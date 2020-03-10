Bakan Kasapoğlu’na Erciyes anlatıldı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iki günlük Kayseri programının ilk gününde Erciyes’e çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katıldığı programda Bakan Kasapoğlu’na Kayseri’deki spor yatırımları ve Erciyes ile ilgili bilgiler verdi.

10 Mart 2020 Salı 12:15