Bakan Kılıç, Kayseri'ye Geldi

Kılıç, Antalya, Bodrum ve Marmaris'in yaz turizmine yönelik milyonları toplayan önemli turizm merkezleri haline gelmesi, dünyaya kendini kabul ettirmesi gibi Kayseri'nin, Erciyes'in de aynı şekilde sayılı kış sporları ve turizm merkezi haline geleceğini söyledi.



Bakan Suat Kılıç, Ak Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Şerif Yılmaz ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile geçen yıllarda Erciyes Dağı'nda hizmete giren mekanik ve sosyal tesisler ile kayak pistlerinde incelemede bulundu. Burada yapılan yatırımlar hakkında bilgi alan Bakan Kılıç, gondollu teleferiğe binerek dağın 3 bin 200 metre yüksekliğine çıktı. Buradaki tesisler hakkında bilgi alan Kılıç, Erciyes'teki yatırımlardan etkilendiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı: "Büyükşehir Belediye Başkanımızı yürekten kutluyorum. Tebrik ediyorum. Kendisinin arkasında milletvekillerimizin ve hükümetimizin desteği var. Ama bütün bu desteğe rağmen altını çizerek ifade etmek lazım ki, Kayseri'nin yerel dinamikleri Kayseri modeli başarısı ile harekete geçirmeyi başardı. Bu konuda başkanımıza teşekkür ediyorum. Buradaki tesisler tamamen bittiğinde gerek belediyenin devam ettirdiği gerekse özel sektör tarafından yapımına başlanacak olan konaklama tesisi Kayseri'nin sadece Türkiye'de değil, Avrupa ve Ortadoğu bölgesinde sayılı kayak merkezlerinden birisine sahip olacak. Kayseri'deki bu tesisler sadece Türkiye'deki kayakseverlere değil, kış sporları tutkunlarına değil, Avrupa pazarına da hitap eden bir etkinlik sahası olacak. Nasıl ki Antalya, Bodrum, Marmaris bütün dünyada yaz turizmi için milyonları toplayan ve kabul gören yaz turizmi merkezi olduysa, Kayseri'de aynı şekilde sayılı kış sporları merkezinden birisi olarak kendisine kabul ettirecektir. Buradaki yatırımlarda büyük rakamlar var. Kayserili olduğunuz için gözünüz önünde büyüyen bu büyük heyecanı fark edemiyor olabilirsiniz. 270 milyon euroluk kış sporları yatırımı dünyadaki sayılı tesisleşmesi alanından birinin üzerinde olduğumuzu gösteriyor." Erciyes Dağı'nın Kayserililerin övündüğü büyük bir zirve olduğunu anlatan Bakan Kılıç, "Ama Erciyes Dağı önümüzdeki yıllardan itibaren Kayseri'ye gelir getiren önemli bir merkez olacak. Bütün dünyanın turizm merkezlerinden birisi olacaktır. Bu büyük bir başarıdır. Yerel yönetim hamlesidir." ifadesini kullandı.



Kılıç, büyükşehir belediyesi ile olan bazı görüşme ve işbirliği konularına da değinerek, "Biz gayrimenkul takasına dayalı tesisleşmeyi 'Kayseri modeli' olarak adlandırıyoruz. Bundan gocunmuyoruz. Buradaki kış sporları tesisi de yeni bir Kayseri modelini ortaya çıkarıyor. Detayları fark etmiyor olabilirsiniz. Erciyes kış sporları yatırım bölgesinde 21 konaklama tesisi için arsa tahsisi yapıldı. Bunlar bedelsiz değil bilakis bedeli tahsil edilmek kaydıyla 21 ayrı turizm yatırımcısına satıldı. Buradan da gelir oldu. Kış sporları turizm merkezi yüz binlerce, milyonlarca turisti ağırlamasıyla, marka otellerle mümkün olabilecektir. Uluslararası standartlarda konaklama tesisleri olması, yazın da farklı imkanların sunulacağı, fırsatların yer aldığı, 12 aylık hizmetin sunulacağı tesisleşme Erciyes'te var. Bunu gördük." diye konuştu.



"BAKANLIK OLARAK BU BÜYÜK HEYECANA ORTAK OLMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ"



Bakan Suat Kılıç, Erciyes'teki tesisleşmede belediyenin hızlı adımları ve Bereketli adımları olduğunu aktararak, şöyle devam etti: "Doğrusu Ankara'nın desteğine ihtiyaç duymadan atılan bu adıma 'Kayseri modeli' diyoruz. Bize düşen belediyemiz ve Kayseri'mizin büyük heyecanı ortak olmak için elimizden geleni esirgemeyiz. Burada bütün spor tesislerimizin yenilenmesi adına büyükşehir belediyemizi hiçbir hesap yapmadan gençler için çalıştığını görüyoruz. İmkanlar sağladığını görüyoruz. Gençlere yönelik spor tesislerinin yenilenmesinde ciddi katkıları olduğunu görüyoruz." Bakan Kılıç, Kayseri modeli ile kazandırılan spor tesislerinden birisi olan Kadir Has Stadyumu'nun önemli bir spor kompleksi olduğunu belirterek, Kayserililerin maçlarda tribünleri doldurmasının kendilerini de sevindireceğini sözlerine ekledi.



Bakan Suat Kılıç, Erciyes programının ardından Talas ilçesindeki bakanlığına bağlı gençlik merkezini ziyaret etti. Burada kampa giren milli güreşçilerle sohbet eden Bakan, genç sporculardan başarılar beklediklerini ifade etti. Milli sporcularla sohbet eden Kılıç, 14 yaşındaki sporcu Veysel Karani'nin elinin alçılı olduğunu görünce geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, ne olduğunu sordu. Karani, antrenman sırasında kolunun kırıldığını belirtti. Kılıç, buradaki tesisleri gezdikten sonra, bakanlıklarına bağlı bazı binaların devri, onarılması ile ilgili Büyükşehir Belediyesi ile görüşme yaptıklarını ve hepsinin olumlu sonuçlandığını ifade etti. Kılıç, bu çalışmalardan dolayı belediyeye teşekkür etti.

