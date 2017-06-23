Bakan Özhaseki annesini son yolculuğuna uğurladı

Önceki gün böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin annesi Şükran Özhaseki’nin cenaze namazı Cami-i Kebir’de kılındı.

Cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları Veysi Kaynak ile Tuğrul Türkeş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Fatih Şahin ile Öznur Çalık, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, bazı AK Parti milletvekilleri ile merhum Özhaseki'nin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

79 yaşında vefat eden Şükran Özhaseki, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven’in kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Namaz sonrasında Şükran Özhaseki’nin naaşını cenaze aracına kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Bakan Mehmet Özhaseki birlikte taşıdı.

Cuma namazını Seyrani Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Havaalanı yakınlarında Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan Seyrani Camisi'nde eda etti. Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Kayseri Valisi Süleyman Kamçı da eşlik etti..

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