Bakan Özhaseki: BİZ KAZANDIK

Bakan Özhaseki, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutan vatandaşlara hitap etti.

Bakan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'dan sonra meydanları dolduran en büyük kentin Kayseri olduğunu söyledi.

FETÖ'cülerin iki yüzlü bir tavırla herkesi kandırdığını belirten Özhaseki, "Bir yıl önce şizofren manyak bir adamın arkasına takılan binlerce güruh bu millete karşı bir darbe yapmaya kalkıştı. 40 yıl boyunca gizli bir takiye içerisinde iki yüzlü bir tavırla hepimizi kandırdılar. Bize dönük suratlarında hizmet ehli olmak, hoşgörü, diyalog ve bu millete hizmet vardı ama 15 Temmuz'daki bu hain kalkışmanın arkasından şu geçen bir yıl içerisinde çok net olarak şunu gördük. Bunlarda yalan, takiye, insan kandırma, kumpas, kul hakkı var. Bunlarda Allah'tan korkma yok. Lanet bir grup bunlar." diye konuştu.

FETÖ'cülerin kanun önünde hesap verdiğine dikkati çeken Özhaseki, şöyle devam etti:

"İmtihan sorularını çaldılar mı? Evet. Şimdi bütün itiraflarda ortaya çıkıyor. Fakir fukaranın imtihana giren bir sürü evladının hakkını böyle yediler. Hani Müslüman'dınız? Müslüman çalar mı? Hani Müslüman'dınız? Kumpaslar kurdular mı? Kurdular. Peki Müslüman birisinin özeline girerek evini yuvasını yıkar mı? Bunlar yıktılar. Bunlar senelerce bu hainliklerini sakladı ve 15 Temmuz'da gerçek yüzleri ortaya çıktı. Aslında o sırıtkan yüzleriyle yaklaşanların ne kadar vahşi olduklarını gördük. Meclisi bombaladılar, Beştepe'deki külliyeyi bombaladılar, meydanlarda toplanan insanlara kurşunlar sıktılar, tanklarla insanları ezmeye çalıştılar. 249 şehidimiz, 2 bin 193 de gazimiz var. Geçen sene burada yaptığımız konuşmalarda Allah şahit olsun ki bunlardan hesap soracağız demiştik. Eğer bunlardan hesap sormazsak hem Cenabıhak hem sizler de bizden hesap sorun diye bu meydanlarda konuşmalar yapmıştık. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde Allah'a hamdolsun ki bunlardan hesap sorduk. Kanun önünde hesap veriyor. Kurtulamayacaklar."

Özhaseki, vatandaşların "idam idam" sloganı atması üzerine, "Önümüzdeki günlerde zaten gündeme gelecek, onların hepsini konuşacağız." dedi.









"Devlet hainlere maaş vermez"

Bakan Özhaseki sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer siz devlette memursanız bir tek işiniz var, millete hizmet edeceksiniz. Devletten maaş alıyorsanız millete hizmet etmek için alıyorsunuz. Eğer siz Amerika'da yaşayan FETÖ'ye tabi olduysanız oradan gelen her türlü sözü emir kabul ediyorsanız o devlet sizi tutmaz, size maaş vermez. Devlet, hainlere maaş vermez. Bunun içinde hepsini devletten uzaklaştırdık. Sonra bin bir türlü yalanlarla sizlerden topladıkları mallara da el koyduk. Vakıflarına, okullarına el koyduk. Ne oldu onların hepsi, size geri döndü. Okullarda bizim çocuklarımız okuyor şimdi. Şimdi vakıflardan hepimizin çocukları istifade ediyor."



"Sadece Türk milleti değil, etrafımızdaki mazlum coğrafya da kazandı"

Geçen yıl içerisinde birçok önemli olayın yaşandığını anlatan Özhaseki, "FETÖ darbesi bunlardan bir tanesiydi ama Allah'a şükürler olsun ki bizler kazandık. Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve liderliği ile sizlerin o vefakar ve cefakar tavrıyla bizler kazandık. Sadece Türk milleti değil, etrafımızdaki mazlum coğrafya da kazandı. Bizimle beraber sevinen ve üzülen o değerlerimizi taşıyan milletlerin hepsi de kazandı." diye konuştu.

Özhaseki, geçen sene bir başka belanın da PKK olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Geçen sene bu FETÖ belasından başka bir bela daha vardı. PKK belası. O da 40 yıldır bu milletin başına belaydı. Çukurlar kazmışlardı. Paçavralarını bayrak diye asmışlardı sonra da kendi kendilerine kibar bir sözcük bulup öz yönetim ilan etmişlerdi. Öyle şımarmışlardı ki adeta devletlerini kuruyorlardı. Geçen sene hamdolsun 10 binden fazla PKK'lı temizlendi. O eştikleri çukurlara gömdük. Yavrularımızın katillerinden hesap sorduk. Şimdi terör bölgelerinde Türk bayrağı dalgalanıyor, ezanlarımız okunuyor. O PKK'lılardan eser yok şimdi."

Türkiye'nin her türlü badirenin altından kalktığını dile getiren Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı:

"Batı alemi şimdiye kadar çok demokratik, diplomatik bir üslupla bizlere karşı muhalefetini devam ettirirdi. Güney Doğu'da onların gizli her türlü örgütleri at oynatırdı. Şimdi birçoğunun düşmanlıkları ortaya çıktı. Çok net olarak düşmanlıklarını yapıyorlar. Bir arkadaşımız Batı'ya gideceği zaman oradaki Tüklerle toplanmalarına güya izin vermiyorlar ama PKK'ya orada bütün faaliyet serbest. FETÖ'cülere serbest ve şimdi onları destekliyorlar. Onlar geçen sene ekonomik olarak Türkiye'yi çökertme operasyonuna girdiler. Çok şükür biz olaya hakimiz, çalışıyoruz. Son çeyrekte büyüme hızımız 4 olarak açıklandı. Avrupa'da birinciyiz, dünyada ikinciyiz. Şükürler olsun bu badirelerin altından kalkıyoruz."